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Operação Reditus

Desvios na saúde no Pará: PF cumpre mandados no ES e em mais 7 Estados

A operação visa combater o desvio de recursos públicos por meio da contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos no Estado do Pará

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2021 às 10:27
Polícia Federal
Operação cumpre mandados no Espírito Santo e mais sete estados Crédito: Divulgação
Polícia Federal cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no Espírito Santo e mais sete Estados na segunda fase da Operação SOS, com o objetivo de combater o desvio de recursos públicos por meio da contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos no Estado do Pará. Batizada de Reditus, esta fase da operação visa esclarecer fatos relacionados aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais apontados no decorrer das apurações.
Cerca de 400 policiais federais, além de servidores da Receita Federal e da Controladoria-Geral da União, cumprem 95 mandados de busca e apreensão, 54 mandados de prisão temporária e seis mandados de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal, nos Estados do ParáSão PauloGoiásCearáAmazonasRio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso.
Os contratos investigados ultrapassam R$ 1,2 bilhão e envolvem quatro organizações sociais, cinco hospitais regionais e quatro hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O objetivo principal desta fase é esclarecer fatos relacionados aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais apontados no decorrer das apurações.

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De acordo com as investigações, o governo estadual efetuava repasses de verba às Organizações Sociais contratadas e estas subcontratavam outras empresas para prestarem serviços nas unidades de saúde geridas pelo grupo criminoso, prática conhecida como “quarteirização”.
Depois disso, os serviços subcontratados eram superfaturados ou nem sequer eram prestados, permitindo que a verba que deveria ser destinada à aquisição de bens ou serviços retornasse para os integrantes da organização criminosa por meio de um complexo esquema de lavagem de dinheiro.
Além dos mandados de busca e apreensão e prisão, foi determinada a suspensão das atividades de duas empresas utilizadas para lavagem de capitais, o sequestro de bens móveis e imóveis pertencentes ao principal operador financeiro do esquema, avaliados em mais de R$ 150 milhões, bem como o bloqueio de valores presentes nas contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas que, somados podem alcançar mais de R$ 800 milhões.
O nome da segunda fase da operação, “Reditus”, em latim, significa regresso, volta; noutros moldes, o mesmo que retorno. Na investigação apurou-se que os integrantes do grupo criminoso costumavam chamar os valores desviados de "volta".

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