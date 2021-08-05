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Operação Voitheia II

Polícia Federal faz operação contra fraudes no auxílio emergencial

A estimativa é de que cerca de 5 mil benefícios do auxílio emergencial foram fraudados pela organização criminosa. Eles fraudavam os benefícios pela internet e fizeram vítimas em todo o país

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 10:17

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 ago 2021 às 10:17
Agentes de Polícia Federal
Agentes de Polícia Federal Crédito: Agência de notícias Polícia Federal/ Divulgação
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Voitheia II, de combate a fraudes na concessão dos benefícios emergenciais, pagos a parte da população em situação de vulnerabilidade durante pandemia.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro. Também há ordem judicial de sequestro dos bens dos investigados. As ações, que contam com 60 agentes federais, ocorrem no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e Minas Gerais.
A estimativa é de que cerca de 5 mil benefícios do auxílio emergencial foram fraudados pela organização criminosa. A investigação é feita pelo grupo de trabalho Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial, que tem participação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério da Cidadania, da Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.
Na primeira fase da Operação Voitheia, deflagrada no dia 7 de abril, foram presas duas pessoas em flagrante e dois menores de idade foram apreendidos. Eles fraudavam os benefícios pela internet e fizeram vítimas em todo o país.
Voitheia significa ajuda em grego.

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