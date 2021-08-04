Auxílio Brasil será novo Bolsa Família e deve pagar até R$ 400; Entenda

Cartão do Bolsa Família Crédito: Agência Brasil

Bolsa Família vai mudar de nome e passará a se chamar Auxílio Brasil, como forma de remeter ao auxílio emergencial criado pelo governo federal durante a pandemia de Covid-19 . A nova versão do benefício ainda não tem valor definido e deve atender menos pessoas. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem falado em um pagamento médio de R$ 400.

O auxílio emergencial, com valor médio de R$ 250, atende 45,6 milhões de beneficiários e será pago até outubro deste ano. A estratégia de transformá-lo em Auxílio Brasil é uma forma de mostrar que o benefício foi uma marca deste governo na área social e será tornado "permanente".

VALOR AINDA NÃO FOI DEFINIDO

A Medida Provisória que cria o programa deve ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro até o fim desta semana. Mas quanto cada família deve receber, de acordo com as especificidades, ainda está em estudo.

Nesta terça-feira (3), o presidente chegou a afirmar que o governo pode até mesmo dobrar o valor pago ao Bolsa Família. Como atualmente o benefício paga em média R$ 192, o valor subiria para R$ 384 e se aproximaria de R$ 400.

"No momento, vivemos ainda um auxílio emergencial mais baixo, mas estamos aqui ultimando esforços e estudos no sentido de dar um aumento de, no mínimo, 50% para o Bolsa Família, podendo chegar até 100% em média. E, com isso daí, além de atender à população, a gente prepara o Brasil para voltar à normalidade", afirmou o presidente.

TEM VERBA?

Mas dobrar o valor do benefício esbarra em um problema: existe a preocupação de não haver recursos suficientes para financiar o reajuste, que não caberia no teto de gastos do governo. Para resolver essa questão, o governo começou a discutir, há duas semanas, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para abrir espaço no Orçamento e permitir o pagamento do benefício no próximo ano, marcado pelas eleições presidenciais.

A discussão em torno da PEC começou depois que o governo Bolsonaro descobriu que teria de pagar R$ 89,1 bilhões em 2022 por causa de sentenças judiciais de que não pode mais recorrer. A alta, nas contas do governo, inviabilizaria o novo Bolsa Família em 2022.