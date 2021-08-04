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Reformulação de benefício

Bolsonaro confirma Auxílio Brasil com valor 50% maior que Bolsa Família

A afirmação foi feita durante cerimônia de posse do novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Segundo o presidente, Guedes deve anunciar mais detalhes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 19:18

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 19:18

Cerimônia de posse do senador Ciro Nogueira na Casa Civil
Cerimônia de posse do senador Ciro Nogueira na Casa Civil Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, reafirmou nesta quarta-feira, 4, que pretende reajustar em pelo menos 50% o valor oferecido pelo Bolsa Família e sugeriu mudar o nome do programa para Auxílio Brasil. "Estamos aprofundando de modo que tenhamos um novo programa, Auxílio Brasil, pelo menos 50% maior do que o Bolsa Família. Os outros 50% vou deixar para o Paulo Guedes anunciar", disse, na cerimônia de posse do novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.
A equipe econômica estuda aumentar até o fim deste ano o atual benefício médio de R$ 190 para o mínimo de R$ 300 (ampliação de 57,9%) ou R$ 400 (105,3% a mais).
O meio de financiar o reajuste é objeto de disputas internas no Planalto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu, em reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o parcelamento dos precatórios. A medida abriria espaço no Orçamento para a ampliação do programa de assistência social.

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