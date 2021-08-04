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Governo Federal

"Vamos chegar a no mínimo R$ 300", diz Bolsonaro sobre novo Bolsa Família

O presidente também voltou a mencionar a possibilidade de usar cerca de R$ 3 bi de fundo da Petrobras para custear 'vale-gás' destinado à população mais vulnerável

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 14:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 14:09
O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
presidente da República, Jair Bolsonaro, disse, nesta quarta-feira (04), que o benefício do novo Bolsa Família deve atingir valor entre R$ 300 e R$ 400, com reajuste mínimo de 50%. "Novo valor do Bolsa Família será implantado em novembro, dezembro deste ano. Nós vamos chegar a no mínimo R$ 300, porque houve, sim, uma inflação. O ideal seria R$ 400 o novo valor", afirmou em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN). "Nós gastamos com o auxílio emergencial o equivalente a 13 anos de Bolsa Família", destacou.
O chefe do Executivo também aventou a possibilidade de o governo utilizar cerca de R$ 3 bilhões de fundo da Petrobras para subsidiar compra de um botijão de gás a cada dois meses por famílias inscritas no programa social. "Ideia é dar um bujão de gás a cada dois meses para o pessoal do Bolsa Família. Depende de pequenos acertos, porque a Petrobras não é minha, tem que combinar com a parte privada", ressalvou.
O financiamento do reajuste do benefício do Bolsa Família é matéria de disputas internas no governo. Em reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o parcelamento dos precatórios para abrir espaço no Orçamento.

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