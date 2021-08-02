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Reformulação

Governo entrega proposta do novo Bolsa Família, que será de até R$ 400

A PEC traz os parâmetros para criação do programa, como a fonte de recursos. Uma parte deve vir do parcelamento de precatórios

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2021 às 18:31
Cartão do Bolsa Família
Cartão do Bolsa Família: reformulação do programa Crédito: Agência Brasil
governo federal entregou nesta segunda-feira (2) ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que viabiliza a criação do novo Bolsa Família, programa social que deve ser rebatizado de Auxílio Brasil após a reformulação, segundo informações do colunista Valdo Cruz, do G1.
O valor das parcelas deve saltar dos atuais R$ 192 em média do Bolsa Família para até R$ 400. A quantia exata não consta da PEC, mas esse valor já é um consenso na ala política do governo.

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A proposta traz os parâmetros para criação do programa, como a fonte de recursos. Uma parte deve vir do parcelamento de precatórios.
A ideia inicial, inclusive defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, era aumentar o valor para R$ 300, em média.
A PEC foi entregue pessoalmente no fim da tarde desta segunda pelos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria de Governo, Flavia Arruda, aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

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