Governo entrega proposta do novo Bolsa Família, que será de até R$ 400

Cartão do Bolsa Família: reformulação do programa Crédito: Agência Brasil

O valor das parcelas deve saltar dos atuais R$ 192 em média do Bolsa Família para até R$ 400. A quantia exata não consta da PEC, mas esse valor já é um consenso na ala política do governo.

A proposta traz os parâmetros para criação do programa, como a fonte de recursos. Uma parte deve vir do parcelamento de precatórios.