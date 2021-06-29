Bolsonaro diz que há "um montão" de cadastros irregulares no Bolsa Família

Jair Bolsonaro teria conhecimento, segundo depoimento dos irmãos Miranda, de irregularidades na compra da Covaxin, mas não pediu a investigação à órgãos de controle Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 29, que há "um montão" de cadastros irregulares no programa Bolsa Família. "Joga uma rede no Bolsa Família e vem um monte de gente, só não vem deputado e senador", afirmou, durante cerimônia de lançamento do novo sistema de recadastramento de Pescadores Profissionais e da Rede Pesca Brasil, no Palácio do Planalto.

No discurso, Bolsonaro não citou quais seriam as irregularidades e usou o programa social criado no governo do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para citar a reestruturação feita no seguro defeso.

Segundo o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif, cerca de 70% dos beneficiários do seguro recebiam recursos por meio de fraude, o que foi corrigido de acordo com ambos.