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Programa Social

Bolsonaro diz que há "um montão" de cadastros irregulares no Bolsa Família

Durante uma cerimônia de lançamento no Palácio do Planalto o presidente afirmou que, "joga uma rede no Bolsa Família e vem um monte de gente, só não vem deputado e senador"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:42

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:42

Jair Bolsonaro teria conhecimento, segundo depoimento dos irmãos Miranda, de irregularidades na compra da Covaxin, mas não pediu a investigação à órgãos de controle
Jair Bolsonaro teria conhecimento, segundo depoimento dos irmãos Miranda, de irregularidades na compra da Covaxin, mas não pediu a investigação à órgãos de controle Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 29, que há "um montão" de cadastros irregulares no programa Bolsa Família. "Joga uma rede no Bolsa Família e vem um monte de gente, só não vem deputado e senador", afirmou, durante cerimônia de lançamento do novo sistema de recadastramento de Pescadores Profissionais e da Rede Pesca Brasil, no Palácio do Planalto.
No discurso, Bolsonaro não citou quais seriam as irregularidades e usou o programa social criado no governo do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para citar a reestruturação feita no seguro defeso.
Segundo o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif, cerca de 70% dos beneficiários do seguro recebiam recursos por meio de fraude, o que foi corrigido de acordo com ambos.
O programa atende profissionais da pesca durante períodos do ano em que a atividade é proibida por questões de equilíbrio ambiental.

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