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Caso Covaxin: o que pode acontecer a partir da notícia-crime contra Bolsonaro

Notícia-crime protocolada por senadores no STF acusa o presidente de ter prevaricado ao tomar conhecimento sobre irregularidades na compra de vacinas e não pedir investigação

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:41

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

29 jun 2021 às 16:41
Jair Bolsonaro teria conhecimento, segundo depoimento dos irmãos Miranda, de irregularidades na compra da Covaxin, mas não pediu a investigação à órgãos de controle
Jair Bolsonaro teve conhecimento, segundo depoimento dos irmãos Miranda, de irregularidades na compra da Covaxin, mas não pediu investigação órgãos de controle Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu na segunda-feira (28) uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por prevaricação. O documento – assinado pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jorge Kajuru (Podemos-GO) e Fabiano Contarato (Rede-ES) – pede para que a Corte intime a Procuradoria-Geral da República (PGR) a investigar o presidente, no caso Covaxin.
Segundo a denúncia apresentada pelos parlamentares, Bolsonaro teria deixado de informar aos órgãos de controle possíveis irregularidades apresentadas pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, o servidor Luis Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, na compra das vacinas da farmacêutica indiana Bharat Biotech.  Nesta terça-feira (29), o ministro Marcelo Queiroga anunciou que vai suspender o contrato com a Covaxin. 
A ministra do STF Rosa Weber foi sorteada como relatora da notícia-crime e já encaminhou o pedido dos senadores à PGR. Cabe, agora, ao procurador-geral da República, Augusto Aras, analisar os indícios apontados pelos parlamentares e decidir se vai oferecer denúncia contra Bolsonaro ao STF ou arquivar o pedido.
Caso ele opte por denunciar o presidente, o STF, antes de dar início à análise da denúncia, tem que remeter o processo para a análise da Câmara dos Deputados, que pode autorizar ou não que o Supremo julgue o presidente. Para que o processo seja levado adiante, seria necessária a aprovação de dois terços dos deputados, o que equivale 342 votos.
O deputado Luis Miranda (DEM-DF) e o irmão, que é servidor do Ministério da Saúde
Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e o irmão, o deputado federal Luís Miranda, em depoimento à CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O QUE DIZ A DENÚNCIA?

A notícia-crime protocolada pelos senadores reproduz o depoimento de Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, que informou ao irmão, o deputado federal Luís Miranda, que sofria pressões para aprovar a aquisição da vacina indiana Covaxin, mesmo com irregularidades no processo. O parlamentar, de acordo com o que o próprio Miranda contou à CPI, levou o caso ao presidente Jair Bolsonaro em março.
A compra das vacinas pelo laboratório indiano levanta, ainda, outras suspeitas, como a de superfaturamento, já que o valor estabelecido com o governo brasileiro é 1.000% maior do que o preço inicial anunciado seis meses antes pelo laboratório. A contratação foi feita em fevereiro, quando a Anvisa nem sequer havia aprovado a vacina da Covaxin, contrariando procedimento que vinha sendo anunciado pelo governo federal.
Além disso, a Covaxin é o único imunizante contratado pelo país que possui uma empresa atuando como atravessadora na negociação. A Precisa Medicamentos, que representa a fabricante indiana no Brasil, tem como dono o empresário Francisco Emerson Maximiano, que é investigado pelo MPF, em uma ação de improbidade administrativa.
Em 2018, a Global Gestão em Saúde, que tem Maximiano – dono da Precisa Medicamentos – como sócio, recebeu do governo federal pagamentos antecipados de R$ 20 milhões por medicamentos não entregues. Na época, o ministro da Saúde era Ricardo Barros (PP-PR), que atualmente deputado e líder do governo Bolsonaro na Câmara.

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Na notícia-crime, os senadores pedem que o STF cobre um posicionamento de Bolsonaro sobre a reunião em que os irmãos Miranda teriam levado a ele as denúncias e quais as providências que tomou ao ser informado delas. O pedido também quer que a Polícia Federal informe se houve a abertura de algum inquérito sobre o caso Covaxin. Para os senadores, é dever do presidente levar adiante as denúncias recebidas.
Fabiano Contarato durante depoimento dos irmãos Miranda na CPI da Covid
Fabiano Contarato é um dos senadores que assina a notícia-crime Crédito: Waldemir Barreto

O QUE É PREVARICAÇÃO?

O crime de prevaricação ocorre, segundo o Código Penal brasileiro, quando um funcionário público "retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal".
Esse ato de ofício, no contexto do caso Covaxin, seria uma suposta não comunicação de uma eventual irregularidade por parte do presidente. A pena prevista é de três meses a um ano de prisão, além de multa.
Além de ser passível de punição penal, o crime de prevaricação também pode ser considerado, na esfera cível, como um crime de responsabilidade, de acordo com o professor de Direito da FDV Américo Bedê Freire Júnior.
"A prevaricação tem dupla responsabilidade, é um crime penal, mas é também uma infração prevista em crimes de responsabilidade. São esferas diferentes. A penal é de análise do Judiciário, enquanto a cível, tratando-se de crime de responsabilidade, poderia ser avaliada pelo Congresso Nacional"
Américo Bedê Freire Júnior - Professor de Direito da FDV e doutor em direitos fundamentais
Procurador-geral da República, Augusto Aras, acionou o STF acusando inconstitucionalidade em lei estadual
Notícia-crime contra o presidente está nas mãos do procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Rafael Luz/STJ

O QUE PODE ACONTECER?

A notícia-crime dos senadores está agora nas mãos da PGR, que vai analisar os fatos apontados e decidir se vai abrir uma investigação para apurá-los. O órgão pode requisitar o auxílio da Polícia Federal durante essa investigação. Caso sejam identificados indícios de que o presidente tenha cometido crime, que possam ser comprovados, a PGR pode encaminhar a denúncia ao STF.
Foi o que aconteceu, por duas vezes, durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). As duas denúncias feitas pela PGR ao STF tiveram que passar pela Câmara dos Deputados. Somente com a votação de dois terços dos deputados federais é que o Supremo estaria autorizado a dar prosseguimento à denúncia. Caso contrário, como ocorreu, as denúncias são arquivadas.
"São muitas variantes. Depende da investigação da PGR, da decisão do procurador-geral da República em denunciar ou não e depois da aprovação dos deputados. Se a Câmara autorizar o recebimento da denúncia, o presidente é afastado por 180 dias"
Carlos Magno Lima - Professor de Direito Penal da UVV
Caso o procurador-geral da República, Augusto Aras, leve a denúncia até o STF, ele pode desagradar o presidente, o que afetaria os planos do PGR para ser reconduzido ao cargo. Além disso, Aras também é cotado para ser indicado à vaga do ministro do STF Marco Aurélio Mello, e concorre, nos bastidores, com o atual advogado-geral da União (AGU), André Mendonça. Cabe a Bolsonaro indicar quem vai ser o procurador-geral da República e também o novo ministro.
Se a notícia-crime for arquivada pela PGR, caso o órgão considere que não há elementos suficientes para mover uma denúncia contra o presidente, o Supremo não pode, segundo o regimento da Corte, divergir da decisão do procurador-geral da República.
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA) realiza audiência pública interativa para ouvir o depoimento de especialistas convidados a respeito de aspectos técnicos da Covid-19.
CPI da Covid realiza audiência pública interativa para ouvir o depoimento de especialistas convidados a respeito de aspectos técnicos da Covid-19. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

CAMINHO PELA CPI É MAIS "CURTO" DO QUE PELA JUSTIÇA COMUM

Como a prevaricação está tipificada como um dos crimes de responsabilidade que podem levar ao impeachment de um presidente, o caminho da denúncia do caso Covaxin pode ser mais eficaz se tramitar no Senado. Como tanto o caminho pela Justiça comum quanto pelo Congresso Nacional a denúncia precisaria ser analisada pelos parlamentares, há maior chance de haver alguma punição ao presidente, caso seja comprovado algum ato ilegal, pelo poder Legislativo.
A lei que trata dos tipos de crimes de responsabilidade prevê que um deles pode ser tipificado quando o presidente "não efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição".
"A CPI pode, por exemplo, chegar à conclusão que o presidente cometeu crime de responsabilidade e pedir ao Senado que abra um processo de impeachment. Como ambos os casos dependem de um fator político, a via pelo Legislativo pode ser, digamos, mais efetiva do que o caminho pelo Judiciário", analisa o professor da UVV Carlos Magno Lima.

Atualização

29/06/2021 - 5:50
A reportagem foi atualizada com a informação de que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, na tarde desta terça-feira (29), que vai suspender o contrato de compra da Covaxin. 

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