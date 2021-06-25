Covaxin: servidor disse que avisou Bolsonaro que três superiores o pressionaram

O servidor Luis Ricardo disse que relatou ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que três superiores do Ministério da Saúde haviam o pressionado para agilizar os trâmites de importação da vacina.
Ele citou os nomes de Roberto Ferreira Dias, diretor de Logística do Ministério da Saúde; tenente-coronel Alex Lial Marinho, ex-coordenador-geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde e coronel Marcelo Bento Pires, ex-diretor de Programa do Ministério da Saúde.
Ele disse que o presidente se comprometeu em apresentar à Polícia Federal os fatos para serem investigados. A conversa ocorreu no dia 20 de março, com ele estava o irmão, o deputado Luís Miranda (DEM-DF).