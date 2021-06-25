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CPI da Covid

Covaxin: servidor disse que avisou Bolsonaro que três superiores o pressionaram

A conversa ocorreu no dia 20 de março, com ele estava o irmão, o deputado Luís Miranda (DEM-DF)

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 19:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2021 às 19:43
Servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Fernandes Miranda em depoimento à CPI da Covid
Servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Fernandes Miranda em depoimento à CPI da Covid Crédito: Pedro França/Agência Senado
O servidor Luis Ricardo disse que relatou ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que três superiores do Ministério da Saúde haviam o pressionado para agilizar os trâmites de importação da vacina.
Ele citou os nomes de Roberto Ferreira Dias, diretor de Logística do Ministério da Saúde; tenente-coronel Alex Lial Marinho, ex-coordenador-geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde e coronel Marcelo Bento Pires, ex-diretor de Programa do Ministério da Saúde.
Ele disse que o presidente se comprometeu em apresentar à Polícia Federal os fatos para serem investigados. A conversa ocorreu no dia 20 de março, com ele estava o irmão, o deputado Luís Miranda (DEM-DF).

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