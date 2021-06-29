Governo Bolsonaro decide suspender contrato para compra da Covaxin

Covaxin, vacina contra Covid-19 feita pelo laboratório indiano Bharat Biotech Crédito: Divulgação/Bharat Biontech

Segundo membros da pasta, a decisão atual é pela suspensão. A pasta, porém, também avalia a possibilidade de cancelar o contrato.

Como o jornal Folha de S.Paulo mostrou na última semana, o tema tem sido alvo de discussão na consultoria jurídica, diretoria de integridade e áreas técnicas da pasta. O processo também é avaliado por órgãos de controle.