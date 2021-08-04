Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro na mão

Caixa libera auxílio emergencial para nascidos em abril nesta quinta (5)

Saques e transferências da quarta parcela serão liberados para o grupo que recebeu no dia 21 de julho. Veja o calendário completo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2021 às 19:57

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 19:57

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Calendário de saques do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quinta-feira (5) o saque da quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em abril. Os valores pagos a essas famílias variam de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição familiar.
Até esta quarta-feira (4), os contemplados só podiam fazer o pagamento de contas e boletos, através do aplicativo Caixa Tem, e realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Além do saques, a partir desta quinta, é possível também realizar transferências para outras contas ou mesmo fazer um PIX.

Veja Também

Bolsonaro diz que vai manter auxílio emergencial se pandemia continuar

Caixa e Whatsapp fecham parceria para envio de mensagens sobre auxílio

Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente, pois a Caixa e o governo federal resolveram antecipar o calendário da quarta parcela. Anteriormente, os pagamentos estavam previstos para iniciar no dia 1º de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos mesmos de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício permanece o mesmo para todas as parcelas, porém, varia conforme a composição familiar. Veja o formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

CONFIRA O CRONOGRAMA 

Veja Também

Auxílio emergencial diminuiu porque não há mais como se endividar, diz Bolsonaro

294 mil no ES podem perder deduções no IR com recriação do auxílio emergencial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal governo federal Auxílio Emergencial Caixa Tem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados