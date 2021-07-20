Auxílio emergencial diminuiu porque não há mais como se endividar, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro se defendeu mais uma vez das críticas pela redução do valor do auxílio emergencial.

Ele também voltou a dizer que o Bolsa Família receberá reajuste de pelo menos 50% até novembro. Em seguida, disparou contra seu principal antagonista nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O pessoal já esqueceu tudo o que o Lula e a Dilma fizeram contra o Brasil? O Haddad ficou 12 anos no Ministério da Educação e só fez besteira". disparou.