Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Auxílio emergencial diminuiu porque não há mais como se endividar, diz Bolsonaro
Auxílio emergencial

Auxílio emergencial diminuiu porque não há mais como se endividar, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro se defendeu mais uma vez das críticas pela redução do valor do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 250 em 2021

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 15:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jul 2021 às 15:15
Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro se defendeu mais uma vez das críticas pela redução do valor do auxílio emergencial. Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro se defendeu mais uma vez das críticas pela redução do valor do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 250 em 2021. "Diminuiu porque não tem mais como se endividar", justificou na manhã desta terça-feira (20), em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.
Ele também voltou a dizer que o Bolsa Família receberá reajuste de pelo menos 50% até novembro. Em seguida, disparou contra seu principal antagonista nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O pessoal já esqueceu tudo o que o Lula e a Dilma fizeram contra o Brasil? O Haddad ficou 12 anos no Ministério da Educação e só fez besteira". disparou.
Os levantamentos de institutos de pesquisa têm revelado desgaste da popularidade de Bolsonaro perante o eleitorado. O presidente também criticou o posicionamento de Lula em relação às manifestações populares em Cuba, onde, segundo Bolsonaro, "tem jovens morrendo pela liberdade". "Aqui no Brasil tem jovens loucos para perder a liberdade", disse.

Veja Também

Vila Velha: auxílio emergencial Bolsa Cultura Luisa Grinalda é sancionado

STJ garante revisão que amplia os atrasados do auxílio-acidente do INSS

Caixa paga 4ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em março nesta terça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados