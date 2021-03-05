AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Saúde e educação

294 mil no ES podem perder deduções no IR com recriação do auxílio emergencial

Texto da PEC Emergencial, que ainda precisa ser votado pela Câmara, estabelece que Bolsonaro terá até seis meses para enviar ao Congresso um projeto de lei que indique uma redução gradual dos benefícios tributários

Publicado em 05 de Março de 2021 às 20:42

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 mar 2021 às 20:42
Consultório odontológico
Consultório odontológico: gasto pode ser deduzido na declaração do IR, mas esse tipo de benefício tributário deve acabar Crédito: Photo Angel/ Freepik
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, aprovada na quinta-feira (4) pelo Senado, destrava uma nova rodada do auxílio emergencial, também prevê uma medida de compensação nas contas públicas que, se for levada à frente, pode reduzir ou até mesmo eliminar incentivos tributários. 
O texto blinda seis benefícios fiscais que, só neste ano, custarão aos cofres públicos cerca de R$ 158,3 bilhões, o que equivale a 51,4% do total de incentivos federais. Entre eles, os subsídios ao Simples Nacional, à Zona Franca de Manaus e aos produtos da cesta básica. Com isso, para cumprir a exigência de reduzir as renúncias fiscais, o governo terá que se concentrar na outra ponta da lista.

Veja Também

Entenda a PEC que libera o auxílio e permite congelar salário de servidor

Uma das medidas possíveis seria o fim ou a redução das deduções de gastos com saúde e educação no Imposto de Renda (IR), benefício que, só neste ano, custará R$ 22 bilhões aos cofres públicos, segundo informações apuradas pelo jornal O Globo. Essa medida afetaria até 294 mil contribuintes no Espírito Santo. No país, 15,3 milhões podem perder o direito às deduções.
Esses números consideram as declaração feitas em 2020. Segundo a Delegacia da Receita Federal de Vitória, não há como estratificar os contribuintes que apresentaram despesas com saúde e educação, pois os dados dependem de um mecanismo específico, não disponibilizado às delegacias regionais.
Porém, todos os contribuintes que apresentam a declaração no modelo completo podem deduzir os gastos com saúde e educação. Segundo a  Receita, foram 34,5 milhões de declarações a nível Brasil em 2020, sendo 15,3 milhões no modelo completo. Já no Estado, das 644 mil enviadas, 294 mil foram no modo completo e, assim, poderiam deduzir os gastos,  pagando menos imposto ou recebendo um parcela maior da restituição.

Veja Também

Redução de jornada: trabalhador pode ter que pagar IR sobre o BEm

Mas essa possibilidade pode acabar, já que o texto da PEC Emergencial, que ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados, estabelece que o presidente Jair Bolsonaro tem até seis meses para enviar ao Congresso um projeto de lei que indique uma redução gradual dos benefícios tributários.
A proposta prevê que seja incluída na Constituição a obrigação de reduzir o custo desses incentivos para o equivalente a  2% do Produto Interno Bruto (PIB) em até oito anos. Hoje, esse percentual é de cerca de 4%.
Ainda não foi batido o martelo sobre quais incentivos fiscais serão afetados. A colunista Miriam Leitão, de O Globo, lembrou que, além das deduções do IR, grandes subsídios ficaram fora da lista de exceções e correm risco de acabar se o projeto for promulgado assim, como os incentivos à agricultura nacional, à pesquisa científica e ao setor de cultura e audiovisual.

Veja Também

IR 2021: 62 mil no ES terão que devolver auxílio emergencial ao governo

De todas as possíveis mudanças, a alteração nas deduções do Imposto de Renda seria a que afetaria mais pessoas. Além disso, o fim desse "alívio" tributário esbarraria em uma promessa de campanha de Bolsonaro, defendida até poucas semanas atrás.
Em múltiplas ocasiões, o presidente disse que corrigiria a tabela do IR, isentando todos os brasileiros que ganhassem até R$ 5 mil. Atualmente, a defasagem da tabela já supera 113%, e não existe ainda perspectiva de reajustes. 

HOJE, QUAIS SÃO AS DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS?

  • Podem ser deduzidos gastos com exames, internações, consultas médicas, as consultas ao dentista, atendimento psicológico, mensalidades de planos de saúde corporativos ou individuais, entre outros. 
  • Também podem ser listadas as despesas provenientes de aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Nesses casos, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário.
  • Além disso, também são dedutíveis os pagamentos efetuados à empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza e as despesas de instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.

QUAIS GASTOS COM EDUCAÇÃO SÃO DEDUTÍVEIS?

  • Entram na lista  de gastos dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda, por exemplo, as despesas com educação infantil, ensino fundamental, médio, superior (incluindo pós-graduação) e técnico.
  • Elas podem ser referentes à instrução do próprio contribuinte, dos seus dependentes ou alimentandos (neste caso, se definidas judicial ou extrajudicialmente).

LEIA MAIS

Auxílio emergencial: saiba quem vai receber R$ 150, R$ 250 e R$ 375

Ritmo da vacinação vai ditar crescimento da economia e criação de empregos

Seguro-desemprego será menor para demitido após corte de jornada

Empresas e entidades do ES vão dar apoio logístico na vacinação contra Covid

BLOG DO IR - LEÃO RESPONDE

Leitor pergunta: Como declarar o auxílio emergencial no Imposto de Renda?

Leitor pergunta: Troquei de carro em 2020, como explicar no IR?

Leitor pergunta: Como informar no IR um valor recebido na Justiça?

Leitor pergunta: Como declarar o saque do FGTS emergencial no IR 2021?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Congresso Nacional Auxílio Emergencial Economia PEC Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Força muscular: entenda a importância dela para a saúde dos idosos
Imagem de destaque
6 benefícios do mel para a saúde e como consumi-lo com segurança
Joaquim Cruz
Confira dez dicas do campeão olímpico Joaquim Cruz para correr bem a Dez Milhas Garoto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados