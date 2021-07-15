Caixa antecipa calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial: veja datas

Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

O novo calendário tem início no próximo sábado, dia 17 de julho, com crédito para os nascidos em janeiro. Marcado inicialmente para encerrar em 10 de setembro, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o quarto ciclo agora finaliza no dia 18 de agosto. Veja o novo calendário completo no fim da matéria.

Para quem recebe o Bolsa Família , nada muda. O benefício será pago de acordo com o calendário do programa, obedecendo o Número de Identificação Social (NIS).

Como nas parcelas anteriores, primeiro o valor será depositado na conta digital para ser movimentado pelo Caixa Tem . O saque é liberado depois, respeitando calendário que também obedece o mês de aniversário do trabalhador.

Na quarta parcela, os valores serão liberados para saques e transferências entre os dias 2 e 18 de agosto.

Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250.

“A Caixa segue trabalhando com todo o empenho para ajudar a todos a superar as dificuldades da pandemia. Nada mais justo do que fazer o auxílio emergencial chegar mais rápido as mãos dos brasileiros”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O presidente Jair Bolsonaro já autorizou, por decreto, o pagamento de mais três parcelas do auxílio emergencial 2021. O benefício, que inicialmente teria quatro parcelas, será pago também em agosto, setembro e outubro.

As novas parcelas terão o mesmo valor, e os calendário de pagamentos devem ser anunciados na próxima semana, de acordo com o ministro da Cidadania, João Roma.

VEJA O NOVO CALENDÁRIO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL