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Nova mudança

Caixa antecipa calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial: veja datas

Novo cronograma tem início no próximo sábado, dia 17, com crédito para os nascidos em janeiro. Já o calendário de saques, que iria se encerrar em 10 de setembro, agora finaliza no dia 18 de agosto

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 15:55
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
governo federal antecipou o calendário de pagamentos e saques da 4ª parcela do auxílio emergencial de 2021, repetindo o que fez com o calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela. O anúncio foi feito pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (15).
O novo calendário tem início no próximo sábado, dia 17 de julho, com crédito para os nascidos em janeiro. Marcado inicialmente para encerrar em 10 de setembro, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o quarto ciclo agora finaliza no dia 18 de agosto. Veja o novo calendário completo no fim da matéria.

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Para quem recebe o Bolsa Família, nada muda. O benefício será pago de acordo com o calendário do programa, obedecendo o Número de Identificação Social (NIS).
Como nas parcelas anteriores, primeiro o valor será depositado na conta digital para ser movimentado pelo Caixa Tem. O saque é liberado depois, respeitando calendário que também obedece o mês de aniversário do trabalhador.
Na quarta parcela, os valores serão liberados para saques e transferências entre os dias 2 e 18 de agosto.
Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250.

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“A Caixa segue trabalhando com todo o empenho para ajudar a todos a superar as dificuldades da pandemia. Nada mais justo do que fazer o auxílio emergencial chegar mais rápido as mãos dos brasileiros”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
O presidente Jair Bolsonaro  já autorizou, por decreto, o pagamento de mais três parcelas do auxílio emergencial 2021. O benefício, que inicialmente teria quatro parcelas, será pago também em agosto, setembro e outubro.
As novas parcelas terão o mesmo valor, e os calendário de pagamentos devem ser anunciados na próxima semana, de acordo com o ministro da Cidadania, João Roma.

VEJA O NOVO CALENDÁRIO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

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