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Bolso cheio

Saque do auxílio emergencial dos nascidos em outubro é liberado na quinta

Terceira parcela pode ser retirada em dinheiro nos caixas eletrônicos ou lotéricas ou movimentados pelo aplicativo Caixa Tem

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 18:08
Dinheiro do auxílio emergencial
Dinheiro do auxílio emergencial Crédito: Silmara Gonçalves
Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (15) o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em outubro, que agora poderão realizar resgate em dinheiro e transferências dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
Agora, o recurso poderá ser acessados nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas. O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 29 de junho, e continua disponível a opção de utilizar os recursos pelo aplicativo para a realização de compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code.

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Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o governo federal decidiram antecipar o calendário. 
O governo federal anunciou a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial. Ao todo, então, os beneficiários vão receber ainda mais quatro parcelas: a de julho, que já estava programada desde abril deste ano, e outras três parcelas nos meses de agosto, setembro e outubro.

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O valor do benefício continua o mesmo, variando de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 7 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 7 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 7 parcelas mensais no valor de R$ 375.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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