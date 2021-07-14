Saque do auxílio emergencial dos nascidos em outubro é liberado na quinta

A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (15) o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em outubro, que agora poderão realizar resgate em dinheiro e transferências dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
Agora, o recurso poderá ser acessados nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas. O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 29 de junho, e continua disponível a opção de utilizar os recursos pelo aplicativo para a realização de compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code.
Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o governo federal decidiram antecipar o calendário.
O governo federal anunciou a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial. Ao todo, então, os beneficiários vão receber ainda mais quatro parcelas: a de julho, que já estava programada desde abril deste ano, e outras três parcelas nos meses de agosto, setembro e outubro.
O valor do benefício continua o mesmo, variando de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 7 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 7 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 7 parcelas mensais no valor de R$ 375.