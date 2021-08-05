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Operação Voitheia II

PF prende três por 5 mil fraudes contra o auxílio emergencial

Cerca de 60 agentes cumprem quatro mandados de prisão preventiva e fazem buscas em 22 endereços nos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 14:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 ago 2021 às 14:48
Operação Voitheia II da Polícia Federal
Operação Voitheia II investiga supostas fraudes em cerca de cinco mil auxílios emergenciais pagos em razão da pandemia. Crédito: Divulgação/ PF AM
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (05), a Operação Voitheia II para investigar supostas fraudes em cerca de cinco mil auxílios emergenciais pagos em razão da pandemia. De acordo com a corporação, três pessoas já foram presas, entre elas o alvo principal da investigação, que foi capturado em Araquari, Santa Catarina. No local, os agentes localizaram um computador que teria sido destruído pelo investigado "para evitar eventual prisão em flagrante" e apreenderam ainda diversos chips de aparelho celular supostamente utilizados na fraude.
Cerca de 60 agentes cumprem quatro mandados de prisão preventiva e fazem buscas em 22 endereços nos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, que ainda determinou o sequestro dos bens dos investigados.
Na primeira fase da operação, aberta em abril deste ano, a PF prendeu quatro pessoas em flagrante. O nome da ofensiva, Voitheia, significa auxílio, ajuda em grego.
De acordo com a PF, os trabalhos são resultado da atuação da chamada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.
Os objetivos do grupo são identificar fraudes massivas e desarticular organizações criminosas, além de recuperar os valores pagos indevidamente.

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