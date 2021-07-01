Polícia Federal divulga resultado de provas e convoca para teste físico

Polícia Federal vai selecionar 1.500 novos profissionais Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O exame físico será aplicado neste sábado e domingo, dias 3 e 4 de julho. O local das provas estará liberado para consulta individual a partir desta quinta-feira ( 1).

Para fazer o TAF, o candidato precisa comparecer ao local com roupa apropriada para prática de atividade física, munido de documento de identidade original e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório), que conste que o candidato está apto a realizar o exame. O laudo precisa conter data, assinatura, carimbo e CRM do profissional, e ter sido emitido nos 15 dias anteriores à data da realização do exame.

De acordo com o edital de convocação, os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, Covid-19, contusões, luxações, fraturas etc) que impossibilitem a realização do exame ou que diminuam a performance dos candidatos serão desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado por parte da Administração, mesmo que ocorram durante a realização dos testes.

Os candidatos serão submetidos à barra fixa, impulsão horizontal, natação (50 metros) e corrida de 12 minutos. A utilização de máscaras será obrigatória durante o período em que o candidato estiver no local de realização do exame, inclusive na ocasião da execução dos testes. Será permitido portar máscaras reservas e trocá-las, se possível, a cada duas horas.

No caso da prova de natação (50 metros), será autorizada ao candidato, somente nos instantes que antecedem o início do teste, a retirada de sua máscara, devendo esta ser recolocada logo após o término da execução do teste.