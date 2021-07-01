Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Polícia Federal divulga resultado de provas e convoca para teste físico
1.500 vagas

Polícia Federal divulga resultado de provas e convoca para teste físico

Exame de atividade física está marcado para os dias 3 e 4 de julho; o local da prova pode ser consultado já a partir desta quinta-feira (1)

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:36
Sede da Polícia Federal, em Brasília
Polícia Federal vai selecionar 1.500 novos profissionais Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Federal divulgou o resultado final da prova discursiva do concurso público para 1.500 novos policiais e convocou para o Teste de Aptidão Física (TAF). O edital pode ser consultado no site do Cebraspe
O exame físico será aplicado neste sábado e domingo, dias 3 e 4 de julho. O local das provas estará liberado para consulta individual a partir desta quinta-feira ( 1).
Para fazer o TAF, o candidato precisa comparecer ao local com roupa apropriada para prática de atividade física, munido de documento de identidade original e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório), que conste que o candidato está apto a realizar o exame. O laudo precisa conter data, assinatura, carimbo e CRM do profissional, e ter sido emitido nos 15 dias anteriores à data da realização do exame.
De acordo com o edital de convocação, os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, Covid-19, contusões, luxações, fraturas etc) que impossibilitem a realização do exame ou que diminuam a performance dos candidatos serão desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado por parte da Administração, mesmo que ocorram durante a realização dos testes.
Os candidatos serão submetidos à barra fixa, impulsão horizontal, natação (50 metros) e corrida de 12 minutos. A utilização de máscaras será obrigatória durante o período em que o candidato estiver no local de realização do exame, inclusive na ocasião da execução dos testes. Será permitido portar máscaras reservas e trocá-las, se possível, a cada duas horas.
No caso da prova de natação (50 metros), será autorizada ao candidato, somente nos instantes que antecedem o início do teste, a retirada de sua máscara, devendo esta ser recolocada logo após o término da execução do teste.
O concurso oferece 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74. Ao todo, a seleção registrou mais de 321 mil inscrições.

LEIA MAIS

Prazo para inscrição no concurso da Sefaz do ES termina na segunda

Banco do Brasil abre concurso com 4.480 vagas para escriturário

Edital do concurso do Corpo de Bombeiros do ES pode sair ainda este mês

Os 9 concursos públicos que o governo do ES prepara para 2021

Polícia Civil do ES vai abrir concurso público para delegado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados