Banco do Brasil abre concurso com 4.480 vagas para escriturário

Atualização
28/07/2021 - 3:21
As inscrições terminariam no dia 28 de julho, mas foram prorrogadas até 7 de agosto pelo Banco do Brasil. A matéria foi atualizada.
O Banco do Brasil divulgou nesta quinta-feira (24) o edital de abertura de concurso público com 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para cadastro de reserva. Há oportunidades para todos os Estados do país e Distrito Federal. Para o Espírito Santo, são 44 vagas no total.
De acordo com o edital, as oportunidades da área de TI, com 480 postos, são exclusivamente para o Distrito Federal. São 240 chances imediatas e outras 240 para cadastro.
A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, com jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. Os aprovados também receberão participação nos lucros ou resultados; auxílio a filho com deficiência; previdência privada; e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.
A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Para concorrer, é necessário ter apenas ensino médio.
As inscrições terminariam no dia 28 de julho, no site da Cesgranrio, mas foram prorrogadas até 7 de agosto. A taxa de participação é de R$ 38.
PROVAS
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de setembro. No exame objetivo, haverá 75 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos. No Espírito Santo, os exames serão realizados em Vitória, Serra e Linhares.
As provas de conhecimentos básicos terão as seguintes questões:
- Língua Portuguesa - 10 questões
- Língua Inglesa - 5 questões
- Matemática - 5 questões
- Atualidades do mercado financeiro - 5 questões
- Língua portuguesa e Matemática valerão 1,5 ponto cada e língua inglesa e atualidades, 1 ponto
Na parte de conhecimentos específicos, o candidato terá que responder as seguintes questões:
Para agente comercial (escriturário tradicional)
- Matemática Financeira - 5 questões
- Conhecimentos bancários - 10 questões
- Conhecimentos de informática - 15 questões
- Vendas e Negociações - 15 questões
Para agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)
- Probabilidade e estatística - 5 questões
- Conhecimentos bancários - 5 questões
- Tecnologia da informação - 35 questões
As atribuições da carreira são:
- Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;
- Execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;
- Preparação de correspondências;
- Preparação e processamento de documentos;
- Atualização de registros;
- Resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;
- Presteza e cortesia no atendimento ao cliente;
- Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda;
- Execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;
- Recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;
- Operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;
- Qualidade das informações prestadas; qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;
- Adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.