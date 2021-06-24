Banco do Brasil abre concurso com 4.480 vagas para escriturário

Banco do Brasil vai selecionar mais de 4,4 mil novos escriturários Crédito: Ricardo Medeiros

Atualização As inscrições terminariam no dia 28 de julho, mas foram prorrogadas até 7 de agosto pelo Banco do Brasil. A matéria foi atualizada.

Banco do Brasil divulgou nesta quinta-feira (24) o edital de abertura de concurso público com 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para cadastro de reserva. Há oportunidades para todos os Estados do país e Distrito Federal. Para o Espírito Santo, são 44 vagas no total.

De acordo com o edital, as oportunidades da área de TI, com 480 postos, são exclusivamente para o Distrito Federal. São 240 chances imediatas e outras 240 para cadastro.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, com jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. Os aprovados também receberão participação nos lucros ou resultados; auxílio a filho com deficiência; previdência privada; e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Para concorrer, é necessário ter apenas ensino médio.

PROVAS

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de setembro. No exame objetivo, haverá 75 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos. No Espírito Santo, os exames serão realizados em Vitória, Serra e Linhares.

As provas de conhecimentos básicos terão as seguintes questões:

Língua Portuguesa - 10 questões

Língua Inglesa - 5 questões

Matemática - 5 questões

Atualidades do mercado financeiro - 5 questões

Língua portuguesa e Matemática valerão 1,5 ponto cada e língua inglesa e atualidades, 1 ponto

Na parte de conhecimentos específicos, o candidato terá que responder as seguintes questões:

Para agente comercial (escriturário tradicional)

Matemática Financeira - 5 questões

Conhecimentos bancários - 10 questões

Conhecimentos de informática - 15 questões

Vendas e Negociações - 15 questões

Para agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Probabilidade e estatística - 5 questões



Conhecimentos bancários - 5 questões

Tecnologia da informação - 35 questões

As atribuições da carreira são: