INSS quer abrir concurso público com 10 mil vagas em 2022

INSS precisa recompor o quadro de servidores Crédito: Vitor Jubini

A pasta comandada por Paulo Guedes precisa analisar a solicitação para aprovar o preenchimento dos postos. A última seleção do INSS foi realizada em 2015 e, desde então, a autarquia precisa lidar com a falta de pessoal em seus quadros, estimada em torno de 23 mil servidores. A redução de profissionais impacta diretamente na população, por exemplo, nos pedidos de pensões por morte e aposentadoria.

Ainda não há informações sobre o quantitativo de vagas para cada cargo. A previsão é de que as chances sejam para os cargos de técnico, analista e médico perito.

Para a função de técnico, o candidato precisa ter ensino médio completo. O salário inicial de R$ 5.344,87, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Para analista, a exigência é formação superior em diversas áreas de atuação, com inicial de R$ 7.954,09 por mês, contado o auxílio. Já o requisito para os peritos é ter nível superior em Medicina, com salário de R$ 10.616,14.

Em 2018, o INSS também demandou ao Ministério da Economia a abertura de 10 mil vagas, mas as contratações não foram autorizadas. Na ocasião, cerca de 2 mil eram referentes à chamada de aprovados do último certame e as demais para um novo processo seletivo.