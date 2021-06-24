Provas do concurso do Banco do Brasil serão aplicadas em 26 de setembro

Atualização
28/07/2021 - 3:16
As inscrições terminariam no dia 28 de julho, mas foram prorrogadas até 7 de agosto pelo Banco do Brasil. A matéria foi atualizada.
As provas objetivas e de redação do concurso público do Banco do Brasil serão aplicadas no dia 26 de setembro. Os candidatos terão que responder a 75 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.
O certame da instituição bancária tem como objetivo preencher com 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para cadastro de reserva. Há oportunidades para todos os Estados do país e Distrito Federal. Para o Espírito Santo, são 44 postos. A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, com jornada de 30 horas semanais. De acordo com o edital, as oportunidades da área de TI, com 480 postos, são exclusivamente para o Distrito Federal. São 240 chances imediatas e outras 240 para cadastro.
O QUE CAI NA PROVA
Conhecimentos básicos:
- Língua Portuguesa - 10 questões
- Língua Inglesa - 5 questões
- Matemática - 5 questões
- Atualidades do mercado financeiro - 5 questões
Conhecimentos específicos para agente comercial (escriturário tradicional):
- Matemática Financeira - 5 questões
- Conhecimentos bancários - 10 questões
- Conhecimentos de informática - 15 questões
- Vendas e Negociações - 15 questões
Conhecimentos específicos para agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)
- Probabilidade e estatística - 5 questões
- Conhecimentos bancários - 5 questões
- Tecnologia da informação - 35 questões
A diretora pedagógica do Centro de Evolução Profissional (CEP) Ivone Goldner orienta que os candidatos devem começar a se preparar imediatamente, dedicando o maior tempo ao estudo dos conhecimentos específicos, que corresponderão a 45 das 70 questões.
"O ideal é o candidato estudar pelo menos quatro horas diárias, dividindo esse tempo com duas horas para os conhecimentos específicos, com ênfase em Informática e Vendas e Negociação, pois são as disciplinas com maior número de questões, uma hora para as matérias dos conhecimentos básicos e a outra hora para resolução de questões anteriores", afirmou.
Ivone Goldner destaca ainda sobre a necessidade de o candidato treinar para a redação, que será do tipo dissertativo-argumentativo e valerá 100 pontos. "Há um tempo bastante razoável até a data da prova e é possível o candidato tornar-se muito competitivo para o exame", finalizou.
SOBRE O CONCURSO
A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Para concorrer ao cargo, é necessário ter apenas ensino médio.
As inscrições terminariam no dia 28 de julho, mas foram prorrogadas até 7 de agosto, no site da Cesgranrio. A taxa de participação é de R$ 38.