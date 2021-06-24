Provas do concurso do Banco do Brasil serão aplicadas em 26 de setembro

Concurso do Banco do Brasil tem 44 vagas para o Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Atualização As inscrições terminariam no dia 28 de julho, mas foram prorrogadas até 7 de agosto pelo Banco do Brasil. A matéria foi atualizada.

As provas objetivas e de redação do concurso público do Banco do Brasil serão aplicadas no dia 26 de setembro. Os candidatos terão que responder a 75 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

O QUE CAI NA PROVA

Conhecimentos básicos:

Língua Portuguesa - 10 questões

Língua Inglesa - 5 questões

Matemática - 5 questões

Atualidades do mercado financeiro - 5 questões

Conhecimentos específicos para agente comercial (escriturário tradicional):

Matemática Financeira - 5 questões

Conhecimentos bancários - 10 questões

Conhecimentos de informática - 15 questões

Vendas e Negociações - 15 questões

Conhecimentos específicos para agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Probabilidade e estatística - 5 questões

Conhecimentos bancários - 5 questões

Tecnologia da informação - 35 questões

A diretora pedagógica do Centro de Evolução Profissional (CEP) Ivone Goldner orienta que os candidatos devem começar a se preparar imediatamente, dedicando o maior tempo ao estudo dos conhecimentos específicos, que corresponderão a 45 das 70 questões.

"O ideal é o candidato estudar pelo menos quatro horas diárias, dividindo esse tempo com duas horas para os conhecimentos específicos, com ênfase em Informática e Vendas e Negociação, pois são as disciplinas com maior número de questões, uma hora para as matérias dos conhecimentos básicos e a outra hora para resolução de questões anteriores", afirmou.

Ivone Goldner destaca ainda sobre a necessidade de o candidato treinar para a redação, que será do tipo dissertativo-argumentativo e valerá 100 pontos. "Há um tempo bastante razoável até a data da prova e é possível o candidato tornar-se muito competitivo para o exame", finalizou.

SOBRE O CONCURSO