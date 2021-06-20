Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 106 concursos e seleções abertos pelo país com salário de até R$ 30 mil
Em todo o país

106 concursos e seleções abertos pelo país com salário de até R$ 30 mil

No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Justiça encerra nesta segunda (21) o prazo de inscrição para inspetor penitenciário; veja a lista completa

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 20:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jun 2021 às 20:21
Prova de concurso público
Prova de concurso público terão provas em todo o país Crédito: Pixabay
Estão abertos a partir desta segunda-feira (21) pelo menos 106 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. São milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As seleções têm como objetivo preencher funções efetivas e temporárias.
Os salários podem chegar a R$ 30,4 mil para promotor do Ministério Público de Minas Gerais ou R$ 28,8 mil no Tribunal de Justiça de Goiás.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Justiça encerra nesta segunda (21) as inscrições para o processo seletivo simplificado de inspetor penitenciário. São 200 vagas e o candidato precisa ter o nível médio e de escolaridade.
Já o prazo para se inscrever no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) termina no dia 5 de julho. A oferta é de 50 vagas para auditor da Receita Estadual e a remuneração é de R$ 12 mil.
Há ainda oportunidades temporárias nas prefeituras de Vitória e Santa Teresa. As chances são destinadas a profissionais de nível superior.

LEIA MAIS 

Abertas inscrições para 200 vagas de inspetor penitenciário no ES

Edital do concurso do Corpo de Bombeiros do ES pode sair ainda este mês

Inscrições para o concurso da Sefaz do ES começam nesta segunda (31)

Os 9 concursos públicos que o governo do ES prepara para 2021

Ufes amplia vagas em concurso e prorroga prazo de inscrição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Sejus UFES Sefaz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados