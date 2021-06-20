106 concursos e seleções abertos pelo país com salário de até R$ 30 mil

Prova de concurso público terão provas em todo o país Crédito: Pixabay

Estão abertos a partir desta segunda-feira (21) pelo menos 106 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. São milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As seleções têm como objetivo preencher funções efetivas e temporárias.

Os salários podem chegar a R$ 30,4 mil para promotor do Ministério Público de Minas Gerais ou R$ 28,8 mil no Tribunal de Justiça de Goiás.

Já o prazo para se inscrever no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) termina no dia 5 de julho. A oferta é de 50 vagas para auditor da Receita Estadual e a remuneração é de R$ 12 mil.