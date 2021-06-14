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Abertas inscrições para 200 vagas de inspetor penitenciário no ES

Interessados precisam ter o ensino médio completo, carteira de habilitação, além de não ter antecedentes criminais; o prazo para se inscrever segue até o dia 21 de junho de 2021

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 13:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jun 2021 às 13:08
Inspetor penitenciário da Secretaria de Justiça do Espírito Santo
Inspetor penitenciário da Secretaria de Justiça do Espírito Santo Crédito: Divulgação / Sejus
Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para inspetor penitenciário da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo (Sejus). A oferta é de 200 vagas para candidatos que tenham o nível médio ou profissionalizante, carteira de habilitação categoria B ou superior, além de não ter antecedentes criminais.
O profissional vai exercer a atividade em jornadas de 40 horas semanais distribuídas em oito horas diárias, ou em escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, referente a remuneração mensal no valor de R$ 2.988,13, acrescido de R$ 300,00, correspondente ao vale-refeição.
As oportunidades foram distribuídas pelas seguintes regiões:
  • Grande Vitória e Aracruz: Aracruz, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana e Guarapari (100);
  • Noroeste: Barra de São Francisco (4); São Domingos do Norte (4); Colatina (25);
  • Norte: São Mateus (19); Linhares (19);
  • Sul: Marataízes (4); e Cachoeiro de Itapemirim (25).
Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 21 de junho de 2021, no site
Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de quatro fases, composta de: Inscrição e qualificação; entrega de documentação comprobatória referente a qualificação profissional; entrega de documentação referente a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada; e entrega de documentação para assinatura de contrato, todos conforme convocação.
O contrato de trabalho terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da administração penitenciária.

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