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Seleção anulada

Polícia Civil do ES devolve taxa de inscrição de concurso para delegado

Candidatos que se inscreveram no certame terão direito ao ressarcimento de R$ 138; prazo para a solicitação do reembolso é de 60 dias

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 09:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jun 2021 às 09:28
PCES deflagra Operação Píthikos
Polícia Civil prepara novo concurso para delegados  Crédito: Divulgação/Sesp
Polícia Civil do Espírito Santo vai devolver a taxa de inscrição de R$ 138 para os candidatos do concurso público para delegado, que foi anulado em março de 2020. O prazo para preencher o requerimento de reembolso começou nesta terça-feira (8) e pode ser feito pelos próximos 60 dias.
De acordo com informações da corporação, somente os candidatos que pagaram a taxa de participação poderão solicitar o reembolso, via Portal de Acesso Cidadão. Quem foi beneficiado pela isenção do valor não terão direito ao ressarcimento. Os inscritos que não fizerem a solicitação no prazo perderão o direito à devolução.
Os candidatos deverão baixar e preencher o formulário para requerimento da devolução que estará disponível no site. Todas as orientações estão disponíveis no endereço eletrônico.

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O edital do concurso para delegados foi lançado em 2019 e cancelado no início do ano passado, após várias irregularidades envolvendo a banca contratada. Na ocasião, a oferta era de 33 vagas e o salário era de R$ 10.058,56, para uma carga horária de 40 horas semanais. Ao todo, mais de 16 mil pessoas se inscreveram no processo seletivo.
A PC se prepara para abrir um novo certame para a categoria ainda este ano. Serão 40 oportunidades e os candidatos precisarão ter nível superior em Direito. Os nomes dos membros da comissão organizadora já foram definidos. Haverá chamamento público para a contratação da banca. A previsão é que o edital seja publicado até o final do ano.

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