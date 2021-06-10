Polícia Civil do ES devolve taxa de inscrição de concurso para delegado

A Polícia Civil do Espírito Santo vai devolver a taxa de inscrição de R$ 138 para os candidatos do concurso público para delegado, que foi anulado em março de 2020. O prazo para preencher o requerimento de reembolso começou nesta terça-feira (8) e pode ser feito pelos próximos 60 dias.
De acordo com informações da corporação, somente os candidatos que pagaram a taxa de participação poderão solicitar o reembolso, via Portal de Acesso Cidadão. Quem foi beneficiado pela isenção do valor não terão direito ao ressarcimento. Os inscritos que não fizerem a solicitação no prazo perderão o direito à devolução.
Os candidatos deverão baixar e preencher o formulário para requerimento da devolução que estará disponível no site. Todas as orientações estão disponíveis no endereço eletrônico.
O edital do concurso para delegados foi lançado em 2019 e cancelado no início do ano passado, após várias irregularidades envolvendo a banca contratada. Na ocasião, a oferta era de 33 vagas e o salário era de R$ 10.058,56, para uma carga horária de 40 horas semanais. Ao todo, mais de 16 mil pessoas se inscreveram no processo seletivo.
A PC se prepara para abrir um novo certame para a categoria ainda este ano. Serão 40 oportunidades e os candidatos precisarão ter nível superior em Direito. Os nomes dos membros da comissão organizadora já foram definidos. Haverá chamamento público para a contratação da banca. A previsão é que o edital seja publicado até o final do ano.