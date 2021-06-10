Polícia Civil do ES devolve taxa de inscrição de concurso para delegado

Polícia Civil prepara novo concurso para delegados Crédito: Divulgação/Sesp

De acordo com informações da corporação, somente os candidatos que pagaram a taxa de participação poderão solicitar o reembolso, via Portal de Acesso Cidadão. Quem foi beneficiado pela isenção do valor não terão direito ao ressarcimento. Os inscritos que não fizerem a solicitação no prazo perderão o direito à devolução.

Os candidatos deverão baixar e preencher o formulário para requerimento da devolução que estará disponível no site . Todas as orientações estão disponíveis no endereço eletrônico.

O edital do concurso para delegados foi lançado em 2019 e cancelado no início do ano passado, após várias irregularidades envolvendo a banca contratada. Na ocasião, a oferta era de 33 vagas e o salário era de R$ 10.058,56, para uma carga horária de 40 horas semanais. Ao todo, mais de 16 mil pessoas se inscreveram no processo seletivo.