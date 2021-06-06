93 concursos públicos e seleções abertos com salário de até R$ 30 mil

Em todo o Brasil, há concursos abertos para órgãos públicos de diferentes portes, como prefeituras e autarquias nacionais e estaduais.

Na área da Segurança Pública, por exemplo, são várias oportunidades abertas em Estados como Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Alagoas. As Forças Armadas também tem vários certames com oportunidades em aberto.