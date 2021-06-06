93 concursos públicos e seleções abertos com salário de até R$ 30 mil

Profissionais que querem ingressar no serviço público podem se inscrever em um dos 93 concursos e processos seletivos simplificados abertos em todo o país. Há milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e para funções efetivas e temporárias.
As maiores remunerações são pagas no Ministério Público de Minas Gerais e no Tribunal de Justiça de Goiás. Os salários são de R$ 30,4 mil a R$ 28,8 mil, respectivamente. Os certames visam a contratação de promotores e juízes.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) vai abrir seleção para contratar 200 inspetores penitenciários temporários, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 2.988,13 e os interessados podem se inscrever a partir do dia 14 de junho.
Ainda no Estado, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) abriu concurso com 50 vagas imediatas para o cargo de auditor da Receita Estadual, além de outras 100 para cadastro de reserva. Os interessados precisam ter nível superior. O prazo de inscrição segue até 5 de julho. O salário é de R$ 12 mil.
Candidatos que tenham o ensino médio ou superior também podem se inscrever no concurso público para servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que tem 40 postos.
VAGAS PELO PAÍS
Em todo o Brasil, há concursos abertos para órgãos públicos de diferentes portes, como prefeituras e autarquias nacionais e estaduais.
Na área da Segurança Pública, por exemplo, são várias oportunidades abertas em Estados como Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Alagoas. As Forças Armadas também tem vários certames com oportunidades em aberto.
Confira abaixo: