Sejus do ES abre seleção com 200 vagas para inspetor penitenciário

Inspetor penitenciário da Secretaria de Justiça do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sejus

A remuneração é de R$ 2.988,13, mais vale refeição no valor de R$ 300. A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou em horário de expediente de 8 diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da administração penitenciária.

Os candidatos precisam ter o ensino médio ou profissionalizante; carteira de habilitação categoria B ou superior; idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento da inscrição e aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada através do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Também é preciso apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o caso, da Justiça Militar Estadual do município ou da jurisdição onde morou nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses.

As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 14 de junho até as 18 horas de 21 de junho de 2021, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br

A seleção contará com quatro fases. Na primeira, haverá inscrição e qualificação, de caráter classificatório e eliminatório, enquanto que a segunda contará com entrega de documentação comprobatória referente a qualificação profissional, conforme convocação, de caráter eliminatório.

Já a terceira etapa terá entrega de documentação referente a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, conforme convocação, de caráter eliminatório; e a quarta de entrega de documentação para assinatura de contrato, conforme convocação, de caráter eliminatório.

Os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados.

SAIBA MAIS

Distribuição das vagas

Grande Vitória e Aracruz

Aracruz, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana e Guarapari

Homens: 75

Mulheres: 25

Noroeste

Barra de São Francisco

Homens: 3

Mulher: 1

São Domingos do Norte

Homens: 3

Mulher: 1

Colatina

Homens: 16

Mulheres: 9

Norte

São Mateus



Homens: 14

Mulheres: 5

Linhares

Homens: 14

Mulheres: 5

Sul

Marataízes



Homens: 3

Mulher: 1

Cachoeiro de Itapemirim

Homens:16

Mulheres: 9

Descrições das atividades