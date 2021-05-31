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Vagas em todo o país

100 seleções e concursos abertos com salários de até R$ 30 mil

No Espírito Santo, ocorrem as inscrições para o certame de auditor da Receita Estadual, com remuneração de R$ 12 mil. Veja a lista completa

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 02:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 mai 2021 às 02:00
Prova de concurso público
Aplicação de provas de concursos em todo o país Crédito: Freepik
Estão abertos em todo o país, pelo menos, 100 concursos públicos e processos seletivos com salários que podem chegar a R$ 30 mil. São milhares de oportunidades disponíveis de Norte a Sul do Brasil, com chances em cargos efetivos e temporários e para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As maiores remunerações são pagas pelo Ministério Público de Minas Gerais e Tribunal de Justiça de Goiás. Os salários são de R$ 30,4 mil e R$ 28,8 mil, respectivamente. Os certames visam à contratação de promotores e juízes.
No Espírito Santo, o destaque fica por conta do certame de auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). São 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva. Os interessados precisam ter nível superior. O prazo de inscrição começa nesta segunda-feira (31) e segue até 5 de julho. O salário é de R$ 12 mil.
Ainda no ES também estão abertas as inscrições para o concurso público para servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A oferta é de 40 postos para cargos de níveis médio e superior. Há também processos seletivos abertos em várias prefeituras como é o caso de Iúna e Piúma que encerram seus prazos nesta segunda (31).
Quem quer seguir a carreira de policial civil pode se inscrever nos concursos abertos pelos Estados do Ceará e Alagoas, que totalizam 1.000 vagas, com 500 cada.

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