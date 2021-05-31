100 seleções e concursos abertos com salários de até R$ 30 mil

Estão abertos em todo o país, pelo menos, 100 concursos públicos e processos seletivos com salários que podem chegar a R$ 30 mil. São milhares de oportunidades disponíveis de Norte a Sul do Brasil, com chances em cargos efetivos e temporários e para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As maiores remunerações são pagas pelo Ministério Público de Minas Gerais e Tribunal de Justiça de Goiás. Os salários são de R$ 30,4 mil e R$ 28,8 mil, respectivamente. Os certames visam à contratação de promotores e juízes.
No Espírito Santo, o destaque fica por conta do certame de auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). São 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva. Os interessados precisam ter nível superior. O prazo de inscrição começa nesta segunda-feira (31) e segue até 5 de julho. O salário é de R$ 12 mil.
Ainda no ES também estão abertas as inscrições para o concurso público para servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A oferta é de 40 postos para cargos de níveis médio e superior. Há também processos seletivos abertos em várias prefeituras como é o caso de Iúna e Piúma que encerram seus prazos nesta segunda (31).
Quem quer seguir a carreira de policial civil pode se inscrever nos concursos abertos pelos Estados do Ceará e Alagoas, que totalizam 1.000 vagas, com 500 cada.