Como é a mãe de cada signo? Descubra as principais características

A posição dos astros interfere na personalidade da mãe de cada signo Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Mãe não é tudo igual — cada uma tem um jeito único de cuidar, amar e se expressar. Algumas são mais protetoras, outras mais independentes, carinhosas, exigentes ou práticas. Nesse contexto, a astrologia pode ser uma ferramenta interessante para entender melhor essas diferenças. Conforme o signo solar, é possível identificar traços marcantes da personalidade de cada mãe, revelando como ela tende a agir no dia a dia, educar os filhos e demonstrar afeto.

Abaixo, a astróloga Roberta Brisola explica quais são as principais características das mães de cada signo. Confira!

Áries

As mães arianas são rígidas nas decisões, mas estimulam os filhos a buscarem independência Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

As mães nativas do signo de Áries são atenciosas, estão sempre em busca de conhecimento e prezam a liberdade. Segundo a astróloga, elas também são rígidas nas decisões, mas estimulam os filhos a buscarem independência, pois entendem esse como um valor muito importante. Além disso, estão sempre dispostas para qualquer atividade.

Touro

As mães taurinas são apegadas e um pouco ciumentas Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

As mães taurinas possuem o instinto materno aguçado, são apegadas e um pouco ciumentas. Por isso, de acordo com Roberta Brisola, elas querem que os filhos cheguem longe, mas sem sair de perto delas. “Também são muito atenciosas e caprichosas, consigo e com os filhos”, acrescenta a astróloga.

Gêmeos

As mães geminianas são alegres, divertidas e comunicativas Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

As mães do signo de Gêmeos são alegres, divertidas e comunicativas. Por isso, pode parecer que são mais amigas do que mães dos filhos. Adoram conversar, trocar ideias e estão sempre à frente de seu tempo. “Às vezes, são um pouco distraídas ou dispersas, mas sempre têm uma opinião sobre tudo”, afirma a astróloga.

Câncer

As mães cancerianas são protetoras, se doam e cobram dos seus filhos a mesma disponibilidade Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

O signo de Câncer é conhecido por ser o mais sentimental do zodíaco. Por isso, as mães cancerianas são protetoras, se doam bastante e, ao mesmo tempo, cobram dos seus filhos a mesma disponibilidade. Conforme Roberta Brisola, parecem ter um reservatório de atenção infinito: “Se deixar, elas pegam os filhos dos outros para cuidar também”, explica.

Leão

As mães leoninas gostam quando a atenção é direcionada aos filhos Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

Conhecidas por serem alegres, criativas e afetuosas, as mães leoninas gostam de ser o centro das atenções. Contudo, gostam muito mais quando essa atenção é direcionada aos filhos. Ademais, Roberta Brisola explica que elas são generosas e exigentes, por isso não é fácil agradá-las.

Virgem

As mães virginianas estão sempre um passo à frente, pensando, elaborando e precavendo tudo Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

As mães do signo de Virgem são inteligentes, organizadas e extremamente preocupadas. Assim, estão sempre um passo à frente, pensando, elaborando e precavendo tudo. De acordo com a astróloga, você nunca pegará essas mães de surpresa ou conseguirá enganá-las, pois elas estão sempre atentas aos detalhes.

Libra

As mães librianas gostam de dar atenção para toda a família Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

As mães librianas são carismáticas, doces, alegres e justas. Não gostam de conflito. Por isso, se desdobram para dividir a atenção entre toda a família, para que todos saiam satisfeitos e a paz reine. Porém, elas gostam de tudo perfeito — uma cobrança que geralmente recai sobre os filhos.

Escorpião

As mães escorpianas têm uma personalidade muito forte Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

Escorpião é conhecido por ser desconfiado e intenso; isso também é refletido nas mães desse signo, que são até um pouco controladoras. Segundo a astróloga, as mães escorpianas têm uma personalidade muito forte. “Elas conseguem captar a quilômetros de distância o que está acontecendo”, diz Roberta Brisola.

Sagitário

As mães sagitarianas têm um espírito jovem e vivem cada fase com os filhos Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

As mães nativas de Sagitário são alegres, animadas e positivas. De acordo com Roberta Brisola, elas têm um espírito jovem e vivem cada fase com os filhos, quase como um deles. A astróloga também explica que elas são aventureiras. Por isso, é constante na vida delas o estímulo por viagens, aprendizado, esportes ou qualquer outra atividade.

Capricórnio

As mães capricornianas estão sempre preocupadas com os filhos Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

Conhecidas por serem elegantes, inteligentes e práticas, as mães do signo de Capricórnio estão sempre preocupadas com a segurança dos filhos. Em razão disso, não poupam esforços nem trabalho para que eles tenham tudo aquilo de que precisam. Conforme explica a astróloga, para essas nativas, amar significa poder prover e suprir as necessidades.

Aquário

As mães aquarianas valorizam muito a liberdade Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

As mães do signo de Aquário valorizam muito a liberdade. Por isso, ensinam desde cedo aos filhos que é importante fazer escolhas e saber lidar com as consequências delas. “Também podem ser pouco convencionais e ter uma vida e gosto bem diferentes do usual”, acrescenta a astróloga.

Peixes

As mães piscianas têm sempre um ombro, uma palavra ou uma oração para ajudar Crédito: Imagem: VPM | Shutterstock

As mães nativas de Peixes são intuitivas e enxergam o que a maioria não consegue ver. Por serem amáveis, com jeitinho, os filhos sempre conseguem tudo o que querem. Mas, dessa mesma forma, as piscianas também conseguem tudo o que querem daqueles de quem cuidam. E como cuidam! Elas têm sempre um ombro, uma palavra ou uma oração para ajudar.

Por Roberta Brisola