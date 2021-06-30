Prazo para inscrição no concurso da Sefaz do ES termina na segunda

Novos auditores vão trabalhar nas agência da Receita Estadual Crédito: Sefaz ES / Divulgação

As inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo ( Sefaz ) terminam na próxima segunda-feira, dia 5 de julho. O certame tem como objetivo preencher 50 vagas de auditor fiscal da Receita Estadual, além de 100 oportunidades para a formação de cadastro de reserva. Para participar da seleção, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área.

A remuneração mensal da função é de R$ 12.492,19 e auxílio-alimentação de R$ 300, com carga horária de 40 horas semanais. Os auditores têm como plano de carreira uma progressão do posto a cada dois anos, entre outros adicionais que podem incrementar ainda mais o salário.

Um deles está atrelado às metas de arrecadação, que inclui um bônus de até R$ 7 mil para quem atingir o feito. Este pagamento é feito a cada seis meses, conforme explicou o secretário da pasta, Rogélio Pegoretti, durante uma live no início do mês em seu perfil pessoal do Instagram. A carreira de auditor tem, ao todo, 15 níveis.

Os interessados em ingressar na Sefaz podem se inscrever até as 16h do dia 5 de julho de 2021, no site da Fundação Getúlio Vargas . A taxa de participação é de R$ 87, que deve ser paga até as 16h do dia 6 de julho de 2021.

Os candidatos serão submetidos às provas objetiva e discursiva, além de avaliação de títulos. Os exames serão aplicados no dia 29 de agosto de 2021, em Vitória, em dois horários. Das 8 às 12 horas, os inscritos vão responder às questões de conhecimentos específicos, enquanto que na parte da tarde, das 14h30 às 19 horas, será a vez da parte de conhecimentos gerais da prova objetiva e a avaliação discursiva.

Os testes objetivos contarão as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemática Financeira, Direito Empresarial, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil e Penal, Contabilidade Geral, Direito Tributário, Legislação Tributária do Espírito Santo, Contabilidade Avançada e de Custos, Tecnologia da Informação Aplicada à Auditoria Tributária, e Auditoria Tributária.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a data da prova será confirmada com 30 dias de antecedência. A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado pelo mesmo período.