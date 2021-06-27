112 seleções e concursos abertos com salários de até R$ 28 mil

Pelo menos 112 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país. São milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e distribuídas por funções efetivas e temporárias.
Os salários podem chegar a R$ 28,8 mil nos tribunais de Justiça do Paraná e Goiás. A oferta é de 52 e 12 vagas para juíz, respectivamente.
O destaque da semana fica por conta do concurso público para escriturário do Banco do Brasil, que oferece um total de 4.480 vagas imediatas e para cadastro do reserva. Para o Espírito Santo, foram destinadas 44 oportunidades. Os candidatos precisam ter o ensino médio. O salário é de R$ 3.022, mais benefícios. O prazo vai até 28 de julho.
Já as inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) terminam no dia 5 de julho. A oferta é de 50 vagas para auditor da Receita Estadual e a remuneração é de R$ 12 mil.
Os interessados em trabalhar como servidor efetivo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) têm até o dia 7 de julho para garantir a participação no certame. São 40 vagas para profissionais de níveis médio e superior.
Ainda no Estado, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal está com processo seletivo simplificado para contratar médico-veterinário. As inscrições terminam nesta segunda-feira (28).