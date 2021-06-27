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Em todo o país

112 seleções e concursos abertos com salários de até R$ 28 mil

Destaque da semana fica por conta do certame do Banco do Brasil que oferece 4.480 vagas; no ES, existem oportunidades abertas na Sefaz e na Ufes

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 20:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jun 2021 às 20:15
Prova de concurso público
Provas de concursos públicos serão aplicadas em todo o país  Crédito: Pixabay
Pelo menos 112 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país. São milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e distribuídas por funções efetivas e temporárias.
Os salários podem chegar a R$ 28,8 mil nos tribunais de Justiça do Paraná e Goiás. A oferta é de 52 e 12 vagas para juíz, respectivamente.
O destaque da semana fica por conta do concurso público para escriturário do Banco do Brasil, que oferece um total de 4.480 vagas imediatas e para cadastro do reserva. Para o Espírito Santo, foram destinadas 44 oportunidades. Os candidatos precisam ter o ensino médio. O salário é de R$ 3.022, mais benefícios. O prazo vai até 28 de julho.
Já as inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) terminam no dia 5 de julho. A oferta é de 50 vagas para auditor da Receita Estadual e a remuneração é de R$ 12 mil.
Os interessados em trabalhar como servidor efetivo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) têm até o dia 7 de julho para  garantir a participação no  certame. São 40 vagas para profissionais de níveis médio e superior.
Ainda no Estado, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal está com processo seletivo simplificado para contratar médico-veterinário. As inscrições terminam nesta segunda-feira (28).

LEIA MAIS 

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