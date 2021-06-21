Prodest contrata temporário da área de TI com salário de R$ 4,5 mil

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Tecnologia da Informação. A oferta é de cinco vagas para técnico de nível superior nas áreas de desenvolvedor C#, business intelligence (BI) e desenvolvedor de soluções de inovação. Haverá ainda a formação de cadastro de reserva.
O salário é de R$ 4.599, mais auxílio alimentação de R$ 300. A carga horária para todos os profissionais será de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter nível superior em Tecnologia da Informação e Comunicação ou área correlata (Engenharia ou Análise de Sistemas) ou graduação em área diversa com especialização ou pós-graduação em TI.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 17 horas do dia 5 de julho, no endereço eletrônico. Só será aceita uma inscrição por CPF.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A seleção será feita de acordo com as informações declaradas pelo candidato no ato da inscrição, que deverão ser comprovadas para efeitos de classificação e contratação.