Prodest contrata temporário da área de TI com salário de R$ 4,5 mil

O salário é de R$ 4.599, mais auxílio alimentação de R$ 300. A carga horária para todos os profissionais será de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter nível superior em Tecnologia da Informação e Comunicação ou área correlata (Engenharia ou Análise de Sistemas) ou graduação em área diversa com especialização ou pós-graduação em TI.