Polícia Federal prende acusado de tráfico durante operação em Vila Velha

Denominada Operação Sucata , o trabalho deflagrada pelos agentes federais tinha o objetivo de cumprir o mandado de prisão do criminoso e de busca e apreensão na residência do alvo, localizada em um condomínio de alto padrão na orla de Vila Velha.

"Há ainda indícios de lavagem de dinheiro com a constituição de negócios regulares na Grande Vitória, onde os valores auferidos ilegalmente a partir da venda das drogas seriam então regularmente inseridos na economia, com aparência de legalidade. A Polícia Federal busca, com este tipo de ação, investigar e prender traficantes que atuam no fornecimento de grandes quantidades de droga que abastecem as vendas de varejo que ocorrem em diversos pontos da cidade e causam imensos danos à sociedade", disse a PF, por meio de nota.