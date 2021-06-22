Polícia Federal prende acusado de tráfico durante operação em Vila Velha

Um traficante de drogas foi preso na manhã desta terça-feira (22) durante uma operação da Polícia Federal (PF). O alvo da ação é investigado por fornecer grandes quantidades de maconha para o bairro Guaranhus, em Vila Velha, e regiões vizinhas.
Denominada Operação Sucata, o trabalho deflagrada pelos agentes federais tinha o objetivo de cumprir o mandado de prisão do criminoso e de busca e apreensão na residência do alvo, localizada em um condomínio de alto padrão na orla de Vila Velha.
Segundo a Polícia Federal, o preso poderá responder pela prática do delito de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais.
MACONHA NA SUCATA
A PF explicou que a operação começou após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprender, no dia 3 de agosto do ano passado, uma tonelada de maconha em uma carreta que transportava sucata. A droga estava condicionada sob o material. À época, o motorista que conduzia o veículo foi preso.
O trabalho policial realizado no Espírito Santo visa ainda um possível esquema de tráfico de drogas que envolve a constituição de empresas em nome de laranjas no estado do Mato Grosso do Sul, com o funcionamento regular do comércio de sucata para mascarar o transporte ilegal de maconha para o Espírito Santo.
"Há ainda indícios de lavagem de dinheiro com a constituição de negócios regulares na Grande Vitória, onde os valores auferidos ilegalmente a partir da venda das drogas seriam então regularmente inseridos na economia, com aparência de legalidade. A Polícia Federal busca, com este tipo de ação, investigar e prender traficantes que atuam no fornecimento de grandes quantidades de droga que abastecem as vendas de varejo que ocorrem em diversos pontos da cidade e causam imensos danos à sociedade", disse a PF, por meio de nota.