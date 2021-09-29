Em ano eleitoral, investimentos do governo do ES vão aumentar em 40%

Projeto de lei orçamentária foi elaborado pelo governo do estado Crédito: Rodrigo Gavini

O governo do Espírito Santo prevê investir em 2022 um valor 40% superior ao que foi orçado para 2021. De acordo com o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), vão ser alocados R$ 2,7 bilhões em investimentos no ano que vem, ao passo que para este ano a projeção é de R$ 1,9 bilhão.

A previsão de receita também aumentou de um ano para o outro, mas em um patamar mais módico: de R$ 18,9 bilhões para R$ 20,2 bilhões (7,3%).

O secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, afirmou que os cálculos consideram um cenário de melhora da economia no ano que vem, apesar de algumas incertezas, como a Reforma Tributária que, se aprovada pelo Congresso Nacional, deve afetar sobremaneira os estados.

A retomada da Samarco, por outro lado, deve impactar os cofres públicos de maneira positiva.

A coluna questionou o fato de os investimentos darem um salto significativo justamente em ano eleitoral.

Há até uma vedação, não para a realização dos investimentos em si, mas para a presença de candidatos em inaugurações a três meses da data do pleito, o que corresponde a julho, se o primeiro turno for realizado em outubro.

Assim, o próprio governador Renato Casagrande (PSB), se disputar a reeleição, não vai poder colher, presencialmente, os louros de algumas conquistas se elas ficarem para mais tarde.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, disse que o ritmo de obras e demais investimentos não tem relação com o calendário eleitoral. E que as entregas não vão ser antecipadas para o primeiro semestre devido a isso.

"Aquilo que puder ser entregue em fevereiro, em março, será. O que puder ser entregue em setembro, outubro, também", respondeu, na última segunda-feira (27).

Há de se considerar, evidentemente, que 2020 e 2021 foram anos impactados diretamente pela pandemia de Covid-19

Observemos, pois, a curva de investimentos projetados pelo governo do estado nos últimos anos:

Ainda no dia 8 de agosto, a coluna questionou o próprio Casagrande sobre o ritmo de entregas do governo, se não está havendo uma aceleração proposital em ano pré-eleitoral.

"Não. É do amadurecimento dos projetos. O Portal do Príncipe, por exemplo, é um projeto que tínhamos começado no nosso governo passado, mas o governo do Paulo (Hartung) não deu sequência. Quando chegamos, tivemos que atualizar todo o projeto, novo orçamento. Até contratar … contratamos. Para mudar projeto demora um ano. Até que contrata e começa a obra … vai terminar agora este ano", exemplificou.

"A ciclovia da vida não tinha projeto. Tinha projeto de ampliação da ponte (refere-se à Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha), no nosso governo passado também. Aí teve a ideia da ciclovia da vida. Era proteção contra o suicídio, nós aproveitamos e fizemos a ciclovia da vida. Até contratar o projeto, fazer a concepção, isso demora um ano e meio, dois anos", complementou.

"O tempo de quatro anos é para elaborar projeto, contratar projeto, fazer a parte burocrática, contratar a obra e começar a obra. Avançamos bem", avaliou o socialista.