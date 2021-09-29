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Lei orçamentária

Em ano eleitoral, investimentos do governo do ES vão aumentar em 40%

Governador Casagrande e secretários dizem que o incremento não tem a ver com o calendário das eleições de 2022, mas o fato é que entregas vão ser turbinadas

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

29 set 2021 às 02:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vista do Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual.
Projeto de lei orçamentária foi elaborado pelo governo do estado  Crédito: Rodrigo Gavini
O governo do Espírito Santo prevê investir em 2022 um valor 40% superior ao que foi orçado para 2021. De acordo com o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), vão ser alocados R$ 2,7 bilhões em investimentos no ano que vem, ao passo que para este ano a projeção é de R$ 1,9 bilhão.
A previsão de receita também aumentou de um ano para o outro, mas em um patamar mais módico: de R$ 18,9 bilhões para R$ 20,2 bilhões (7,3%).
O secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, afirmou que os cálculos consideram um cenário de melhora da economia no ano que vem, apesar de algumas incertezas, como a Reforma Tributária que, se aprovada pelo Congresso Nacional, deve afetar sobremaneira os estados.
A retomada da Samarco, por outro lado, deve impactar os cofres públicos de maneira positiva.

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A coluna questionou o fato de os investimentos darem um salto significativo justamente em ano eleitoral.
Há até uma vedação, não para a realização dos investimentos em si, mas para a presença de candidatos em inaugurações a três meses da data do pleito, o que corresponde a julho, se o primeiro turno for realizado em outubro.
Assim, o próprio governador Renato Casagrande (PSB), se disputar a reeleição, não vai poder colher, presencialmente, os louros de algumas conquistas se elas ficarem para mais tarde.
O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, disse que o ritmo de obras e demais investimentos não tem relação com o calendário eleitoral. E que as entregas não vão ser antecipadas para o primeiro semestre devido a isso.
"Aquilo que puder ser entregue em fevereiro, em março, será. O que puder ser entregue em setembro, outubro, também", respondeu, na última segunda-feira (27).
Há de se considerar, evidentemente, que 2020 e 2021 foram anos impactados diretamente pela pandemia de Covid-19.
Observemos, pois, a curva de investimentos projetados pelo governo do estado nos últimos anos:
Ainda no dia 8 de agosto, a coluna questionou o próprio Casagrande sobre o ritmo de entregas do governo, se não está havendo uma aceleração proposital em ano pré-eleitoral.
"Não. É do amadurecimento dos projetos. O Portal do Príncipe, por exemplo, é um projeto que tínhamos começado no nosso governo passado, mas o governo do Paulo (Hartung) não deu sequência. Quando chegamos, tivemos que atualizar todo o projeto, novo orçamento. Até contratar … contratamos. Para mudar projeto demora um ano. Até que contrata e começa a obra … vai terminar agora este ano", exemplificou.
"A ciclovia da vida não tinha projeto. Tinha projeto de ampliação da ponte (refere-se à Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha), no nosso governo passado também. Aí teve a ideia da ciclovia da vida. Era proteção contra o suicídio, nós aproveitamos e fizemos a ciclovia da vida. Até contratar o projeto, fazer a concepção, isso demora um ano e meio, dois anos", complementou.

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"O tempo de quatro anos é para elaborar projeto, contratar projeto, fazer a parte burocrática, contratar a obra e começar a obra. Avançamos bem", avaliou o socialista.
Nem todos os valores a serem aplicados em investimentos em 2022 vão gerar frutos a serem colhidos no mesmo ano. O Hospital Geral de Cariacica, por exemplo, somente deve ficar pronto em 2023.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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