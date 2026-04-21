A nova picanha do Lula

Há promessas que não envelhecem. Apenas mudam de embalagem.
No ciclo eleitoral anterior, o símbolo era a picanha. Um discurso calibrado para o estômago e para o coração: devolver poder de compra, restaurar a dignidade, garantir que a carne de qualidade voltasse à mesa do brasileiro.
A realidade, contudo, não se dobrou ao palanque. A inflação persistiu, os alimentos pressionaram o orçamento das famílias e o custo de vida continuou pesando, sobretudo, sobre quem já carregava o peso maior.
Agora, em novo ciclo, surge uma nova promessa com o mesmo DNA: o fim da escala 6x1.
É a nova picanha.
A narrativa é sedutora. Menos dias de trabalho, mais qualidade de vida, mais tempo com a família — tudo isso apresentado como se fosse uma ruptura histórica, uma inovação institucional capaz de reescrever as relações de trabalho no Brasil.
Mas não é.
Desde a reforma trabalhista de 2017, o ordenamento jurídico brasileiro já oferece, com segurança jurídica muito superior, os instrumentos necessários para a construção de jornadas alternativas por meio da negociação coletiva.
A escala 5x2 não é uma utopia — é realidade consolidada em inúmeros setores. Diversas categorias já operam com 40 horas semanais, dois dias de descanso e modelos flexíveis ajustados às suas especificidades produtivas, seja por convenções coletivas, seja por legislações setoriais específicas.
O que se vende hoje como novidade é, na essência, reapresentação.
E é exatamente aqui que o debate precisa abandonar o campo da retórica e enfrentar o da realidade.
Porque a distância entre permitir e impor é abissal.
Ao transformar essa agenda em regra geral, descolada das particularidades setoriais, o discurso suprime um dado elementar: a conta.
Estudo recente da Confederação Nacional do Transporte aponta que a simples redução da jornada para 40 horas semanais pode gerar impacto de R$ 11,88 bilhões apenas no setor de transporte, exigindo a contratação de cerca de 240 mil novos trabalhadores apenas para manter o nível atual de atividade — e isso em um segmento que já convive com escassez estrutural de mão de obra.
O efeito imediato é previsível e conhecido: elevação do custo da hora trabalhada, pressão sobre a folha de pagamento e repasse inevitável ao preço dos produtos e serviços. Em uma palavra: inflação.
E não se trata, aqui, de proteger grandes corporações. Pelo contrário. São os micro, pequenos e médios negócios — responsáveis pela esmagadora maioria dos empregos formais no Brasil — os que menos têm capacidade de absorver esse choque. Para muitos, não haverá ajuste. Haverá inviabilização.
Há ainda um elemento que raramente alcança o discurso político, mas que é visível no cotidiano: o comportamento econômico real do trabalhador.
Descanso é indispensável. Isso não está em discussão.
O que está em discussão é a suposição de que a redução da jornada formal equivale, automaticamente, a mais descanso efetivo. Para o trabalhador de menor renda, a equação não funciona assim. Na prática, tempo livre tende a significar tempo disponível para renda complementar — aplicativos, bicos, atividades paralelas. Reduz-se a jornada registrada; o trabalho real permanece.
O resultado é um paradoxo clássico: eleva-se o custo para o empregador sem garantir, na mesma proporção, o benefício concreto para o trabalhador.
No centro de todo esse debate — curiosamente negligenciado — está a negociação coletiva.
É ela que permite calibrar jornadas, ajustar escalas, respeitar realidades setoriais e distribuir custos de forma racional. É ela que converte regra geral em solução viável. Ignorar esse instrumento é escolher o discurso em detrimento da técnica.
A chamada "nova picanha" segue, portanto, a lógica da anterior: alto apelo simbólico, baixa aderência à complexidade econômica.
No mundo real — diferente do palanque —, não existe almoço grátis.
Alguém sempre paga a conta.
E, quase sempre, são os mesmos.