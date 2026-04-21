A nova picanha do Lula

Há promessas que não envelhecem. Apenas mudam de embalagem.





No ciclo eleitoral anterior, o símbolo era a picanha. Um discurso calibrado para o estômago e para o coração: devolver poder de compra, restaurar a dignidade, garantir que a carne de qualidade voltasse à mesa do brasileiro.





A realidade, contudo, não se dobrou ao palanque. A inflação persistiu, os alimentos pressionaram o orçamento das famílias e o custo de vida continuou pesando, sobretudo, sobre quem já carregava o peso maior.





Agora, em novo ciclo, surge uma nova promessa com o mesmo DNA: o fim da escala 6x1.

É a nova picanha.