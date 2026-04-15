Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista





A avaliação no Planalto foi a de que o envio de um texto elaborado pelo próprio governo tinha valor simbólico e político. A base governista também vinha preocupada com a possibilidade de uma demora no calendário da PEC, que depois da CCJ ainda passa por uma nova comissão.





Na apresentação de seu relatório, Azi disse rechaçar qualquer insinuação de que não tenha atuado de forma célere na análise das PECs.





Durante audiências públicas realizadas na CCJ, deputados do PT reclamaram que os debates agendados pelo relator eram da alçado do mérito do projeto e, por isso, deveriam ser deixados para a etapa seguinte. Nesta quarta, em evento no Planalto, o ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, disse que a Câmara estava postergando a análise do tema e que isso teria levado Lula a enviar projeto próprio,





Diferentemente das PECs de Lopes e Hilton que tramitam juntas na Câmara, a proposta do governo é um projeto de lei para alterar a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e outras leis que regulamentam atividades específicas, como o trabalho de aeronautas, segurança privada de instituições financeiras, comerciários e radialista.





No relatório encaminhado à CCJ, o deputado do União Brasil também aponta que a comissão de mérito deve considerar de maneira cautelosa "a adoção de instrumentos mitigatórios" e que isso deve ser feito com base em estudos de impacto financeiro e considerando os diversos setores e suas particularidades.





Esse cuidado, segundo ele, pretende evitar possíveis efeitos indiretos sobre o mercado de trabalho, como alterações nos custos com impactos sobre as contas da Previdência Social. O relator incluiu no parecer experiências de outros países em relação à compensação, com exemplos de redução na margem de lucro ou o corte de impostos sobre rendimentos, para que o poder de compra fosse mantido.