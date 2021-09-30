Prefeito de São Mateus diz ter diabetes e pressão alta e defesa alega prisão ilegal

Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, foi preso em operação da Polícia Federal Crédito: Divulgação

É o que narra o termo da audiência, ao qual a coluna teve acesso.

"Dada a palavra às defesas, alegaram que não foi informado, aos custodiados e a seus advogados o motivo da prisão, de forma que as prisões foram ilegais, pois feriram as garantias fundamentais dos custodiados", registra ainda o termo.

A defesa de Luana Zordan Palombo, chefe de gabinete do prefeito, alegou ainda a ilegalidade da prisão por não terem sido garantidas a ela as prerrogativas da advocacia. Palombo é advogada com inscrição na seccional capixaba da OAB.

A juíza que presidiu a audiência de custódia decidiu manter todos na cadeia, ao constatar que "os custodiados não narraram a ocorrência de eventuais abusos ou maus-tratos na condução da operação".

"Caberá ao juiz natural eventual decisão relativa à desnecessidade de manutenção de encarceramento dos investigados", complementou a magistrada.

O juiz natural, no caso, é o desembargador federal Marcelo Granado, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). que foi quem determinou as prisões temporárias.

A juíza informou à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que administra o sistema prisional, sobre as condições de saúde dos investigados.

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

A OAB-ES também se manifestou nos autos, na quarta-feira (29), apontando que a entidade não foi comunicada sobre a prisão da advogada Luana Zordan Palombo, "determinação cristalinamente descumprida pela autoridade policial".

Assim, requereu que a prisão da chefe de gabinete seja anulada. A OAB-ES também se insurgiu contra o fato de a chefe de gabinete ter sido levada para um presídio comum e não para uma sala de Estado maior.

"No caso concreto, a advogada foi encaminhada preventivamente para Unidade Prisional de CARIACICA – UNIDADE DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “BUBU”, em ambiente SEJUS PARA PRESOS CONDENADOS", diz petição da Comissão de Prerrogativas da OAB-ES.

"Atentamos que ali não existem salas e sim celas, onde ficará recolhida com as demais presas comuns e ainda, em situação de superlotação, pois é local destinada à triagem das detentas", complementou ainda o colegiado.

Por fim, se a prisão não for anulada, a entidade quer que a advogada vá para casa e lá fique em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

AS ACUSAÇÕES CONTRA O PREFEITO

Daniel da Açaí está preso no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Vitória.

O prefeito, de acordo com investigações da Polícia Federal, é o chefe de uma organização criminosa que fraudava licitações e desviava dinheiro. Empresas pagavam propina para serem contratadas pelo município.

Para disfarçar, ainda de acordo com a PF, Daniel da Açaí usava "laranjas", inclusive familiares, para criar empresas e movimentar recursos, comprando imóveis rurais, por exemplo.

AS ACUSAÇÕES CONTRA A CHEFE DE GABINETE

Para a Polícia Federal, Luana Zordan Palombo, chefe de gabinete de Daniel da Açaí, era a "longa manus" do prefeito . Ela executava as ordens, era uma espécie de braço direito, ainda segundo as investigações.