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Dono da Havan

Luciano Hang ganha moção de aplauso da Câmara de Vitória

Foram nove votos a favor e dois contra a homenagem ao empresário bolsonarista. Veja como ficou o placar e a justificativa do parlamentar autor da iniciativa

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 11:26

Públicado em 

05 out 2021 às 11:26
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Luciano Hang em depoimento na CPI da Covid
Luciano Hang em depoimento na CPI da Covid Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, apelidado por detratores de "Véio da Havan", recebeu uma moção de aplauso da Câmara de Vitória nesta terça-feira (5). A iniciativa foi do vereador Armandinho Fontoura (Podemos). Eis a proposição:
"Ao Ilustríssimo Dr. Luciano Hang, pelas declarações contundentes e forte resistência à CPI da Covid-19, mesmo diante de tantos opositores. Deixamos aqui os nossos parabéns."
Investigado, Hang foi chamado à CPI da Covid para falar do escândalo da operadora de planos de saúde Prevent Senior. A mãe dele foi hospitalizada em uma unidade da rede e teve o atestado de óbito modificado para não constar que morreu em decorrência da Covid-19.
Ainda assim, o empresário seguiu defendendo o hospital e o "tratamento precoce" – comprovadamente ineficaz – que a operadora adotou como protocolo.

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Na CPI, com o terno verde, indefectível, Luciano Hang não acrescentou muita coisa à investigação e se negou a fazer o juramento de dizer apenas a verdade.
No colegiado – aí não temos como saber se é verdade ou não – ele negou fazer parte de um "gabinete paralelo" que dá as cartas no governo federal e também disse que não é financiador de "fake news".
Documentos obtidos pela CPI da Covid mostram, no entanto, que, por intermédio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, Hang "patrocinou" o bloqueiro bolsonarista Allan dos Santos, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por disseminar desinformação nas redes sociais.

O QUE DIZ O VEREADOR

Armandinho, como a moção de aplauso sugere, gostou do desempenho de Hang na CPI. "Ainda pedi a abertura de uma loja da Havan em Vitória", afirmou o parlamentar à coluna.
Difícil. Já havia uma loja "prometida" para Cariacica. O então prefeito Juninho (Cidadania) até foi a Santa Catarina encontrar o empresário em outubro de 2020. Mas, até agora, nada.

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O que levou Armandinho a propor a homenagem? "Por defender a direita conservadora abertamente, e lutar pela liberdade de ir e vir, contra um lockdown que ceifa empregos, (Hang) se vê perseguido por uma CPI de viés esquerdista, que tem como um dos comandantes ninguém menos que Renan Calheiros. Hang teve altivez e respeito à pátria", afirmou o vereador à coluna.

O PLACAR DA VOTAÇÃO

Nove vereadores votaram a favor da moção de aplauso. Camila Valadão (PSOL) e Karla Coser (PT) votaram contra. Leandro Piquet (Republicanos) se absteve.

Os nove vereadores que votaram a favor da homenagem

- Anderson Goggi (PTB)

-  Andre Brandino (PSC)

-  Armandinho Fontoura (Podemos)

-  Denninho Silva (Cidadania)

-  Duda Brasil (PSL)

- Gilvan da Federal (Patriota)

-  Luiz Emanuel (Cidadania)

-  Luiz Paulo Amorim (PV)

-  Maurício Leite (Cidadania)

Correção

05/10/2021 - 11:59
A versão original deste texto informava que oito vereadores de Vitória haviam votado a favor da homenagem a Luciano Hang. Na verdade, foram nove. A correção foi feita e a coluna, atualizada.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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