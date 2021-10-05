Luciano Hang ganha moção de aplauso da Câmara de Vitória

Luciano Hang em depoimento na CPI da Covid Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado

"Ao Ilustríssimo Dr. Luciano Hang, pelas declarações contundentes e forte resistência à CPI da Covid-19, mesmo diante de tantos opositores. Deixamos aqui os nossos parabéns."

Investigado, Hang foi chamado à CPI da Covid para falar do escândalo da operadora de planos de saúde Prevent Senior. A mãe dele foi hospitalizada em uma unidade da rede e teve o atestado de óbito modificado para não constar que morreu em decorrência da Covid-19.

Ainda assim, o empresário seguiu defendendo o hospital e o "tratamento precoce" – comprovadamente ineficaz – que a operadora adotou como protocolo.

No colegiado – aí não temos como saber se é verdade ou não – ele negou fazer parte de um "gabinete paralelo" que dá as cartas no governo federal e também disse que não é financiador de "fake news".

Documentos obtidos pela CPI da Covid mostram, no entanto, que, por intermédio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, Hang "patrocinou" o bloqueiro bolsonarista Allan dos Santos, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por disseminar desinformação nas redes sociais.

O QUE DIZ O VEREADOR

Armandinho, como a moção de aplauso sugere, gostou do desempenho de Hang na CPI. "Ainda pedi a abertura de uma loja da Havan em Vitória", afirmou o parlamentar à coluna.

O que levou Armandinho a propor a homenagem? "Por defender a direita conservadora abertamente, e lutar pela liberdade de ir e vir, contra um lockdown que ceifa empregos, (Hang) se vê perseguido por uma CPI de viés esquerdista, que tem como um dos comandantes ninguém menos que Renan Calheiros. Hang teve altivez e respeito à pátria", afirmou o vereador à coluna.

O PLACAR DA VOTAÇÃO

Nove vereadores votaram a favor da moção de aplauso. Camila Valadão (PSOL) e Karla Coser (PT) votaram contra. Leandro Piquet (Republicanos) se absteve.

Os nove vereadores que votaram a favor da homenagem - Anderson Goggi (PTB)



- Andre Brandino (PSC)



- Armandinho Fontoura (Podemos)



- Denninho Silva (Cidadania)



- Duda Brasil (PSL)



- Gilvan da Federal (Patriota)



- Luiz Emanuel (Cidadania) - Luiz Paulo Amorim (PV) - Maurício Leite (Cidadania)

Só pode ser PIADA uma Moção de Aplauso na Câmara de Vitória pro VEIO DA HAVAN.



Sim, senhoras e senhores, foi aplaudido o empresário bolsonarista financiador e propagador de FAKE NEWS.



Óbvio que eu votei contra! — Karla Coser (@karlascoser) October 5, 2021