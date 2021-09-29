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Ao vivo: CPI da Covid ouve Luciano Hang, empresário bolsonarista dono da Havan

Hang é incentivador do chamado “tratamento precoce”, composto por medicamentos sem eficácia comprovada ou contraindicados para tratar casos de coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 10:19

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 10:19

O empresário Luciano Hang presta depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta quarta-feira (29). Ele é um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e incentivador do chamado “tratamento precoce”, composto por medicamentos sem eficácia comprovada ou contraindicados para tratar casos do novo coronavírus.
A convocação foi feita a pedido do relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Na semana passada, um dossiê elaborado por 15 médicos que afirmam ter trabalhado na Prevent Senior apontou que a declaração de óbito da mãe do empresário, Regina Hang, foi “fraudada” e “omitiu o real motivo do falecimento”, que seria por Covid-19.
Luciano Hang, dono da Havan e apoiador do presidente da República
Luciano Hang, dono da Havan e apoiador do presidente da República Crédito: Reprodução Facebook
Na segunda-feira (27), o empresário compartilhou vídeo nesta  em que aparece com um dos braços algemados. Na peça, ele afirma que comprou o artefato para que não seja gasto dinheiro durante seu depoimento na CPI da Covid.
"Estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho tanto tempo, toda a quarta-feira vai estar disponível. Eu trabalho 24 horas por dia, então vou ter todo o tempo do mundo", afirma o empresário no vídeo.
"E, se por acaso eles não aceitarem aquilo que vou falar, já comprei... Para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador. E que me prendam", finaliza, levantando os braços.

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Hang é um dos principais defensores do chamado tratamento precoce. Seu depoimento deve auxiliar a CPI a aprofundar as investigações sobre o possível elo entre o governo federal e entes privados para promover o tratamento sem eficácia contra a Covid-19.
O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou na semana passada que a comissão tem provas de que o empresário Luciano Hang pediu para que os médicos que trataram sua mãe não divulgassem que ela teria sido medicada com o chamado "kit Covid".
Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o dono da rede Havan havia afirmado que sua mãe poderia ter sido salva se tivesse feito o tratamento preventivo da doença.

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