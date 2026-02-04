Home
Criança de 7 anos chama a polícia ao ver pai agredindo a mãe grávida em MG

O menino ligou para o 190 e relatou a situação enquanto se escondia com seus dois irmãos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:32

Tesoura e faca usadas pelo suspeito para ameaçar a companheira
Tesoura e faca usadas pelo suspeito para ameaçar a companheira Crédito: Polícia Militar

Uma criança de 7 anos acionou a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (03) em Belo Horizonte após ver o pai agredindo e ameaçando a mãe, que está grávida de cinco meses. O menino ligou para o 190 e relatou a situação enquanto se escondia com seus dois irmãos. O caso ocorreu por volta das 13h na rua Itapeva, no bairro Concórdia, de acordo com informações da Polícia Militar.

O suspeito, 41, teria começado a discutir com a vítima, 36, de manhã. A mulher relatou aos policiais que o homem havia passado a madrugada fora, supostamente ingerindo bebidas alcoólicas e substâncias químicas. Ao voltar para casa, ele estaria agressivo e alterado.

O agressor puxou o cabelo da mulher e segurou em seu pescoço. Ainda segundo o relato, ele usou uma faca e uma tesoura para ameaçá-la de morte, enquanto caminhava sem parar pela casa. Enquanto isso, a mãe pediu para os filhos de 4, 7 e 14 anos se esconderem. Quando os militares chegaram, o homem estava no quintal prestes a fugir. A equipe o encontrou "completamente alterado" e o algemou, além de pedir para que ele mostrassem onde havia escondido as armas brancas usadas na ameaça.

O suspeito negou as agressões. Aos policiais, ele alegou que apenas discutiu com a companheira por achar que a casa estava muito suja e insalubre. O preso disse ainda já ter sido agredido por ela com uma facada. Ele foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça. Ele responde pelos crimes de ameaça por razões da condição do sexo feminino e violência doméstica. A Polícia Civil também informou que pediu medidas protetivas para a mãe e os filhos.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares. Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

