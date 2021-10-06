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Eleições 2022

Palanque duplo pode ser solução para PT, PSB, Lula e Casagrande no ES

Aliança nacional colocaria PT e PSB lado a lado no estado, mas não necessariamente o governador teria que pedir votos para o ex-presidente

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

06 out 2021 às 02:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Reunião virtual aconteceu no dia 6 de abril
Lula e Casagrande chegaram a participar, virtualmente, em abril, de reunião promovida pelos respectivos partidos para discutir cenário em 2022 Crédito: Montagem A Gazeta
Ainda há muitas arestas a serem aparadas até a eleição de 2022. Turbulências nacionais podem afetar – e muito – voos solo ou compartilhados no Espírito Santo. Algumas das peças-chave são o PT e o PSB, mas já um plano de voo, ao menos hipotético, em curso. Trata-se do palanque duplo.
Como no Telecurso 2000, "vamos pensar um pouco":
Os socialistas estão no comando do Palácio Anchieta, com o governador Renato Casagrande, que deve tentar a reeleição, embora não tenha verbalizado isso.
O PT ensaia candidatura própria ao Executivo estadual, com Jackeline Rocha, que ficou em terceiro lugar na disputa travada em 2018, ou com o senador Fabiano Contarato, que está de saída da Rede e não bateu o martelo sobre virar ou não petista.
Mas a prioridade do PT tem quatro letras: Lula. Eleger o ex-presidente, derrotando assim o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), está acima das idiossincrasias estaduais. Da mesma forma, garantir governabilidade, se chegar lá, está entre os principais objetivos. Logo, a ideia é multiplicar palanques, não provocar cizânia.
Assim, o PT poderia apoiar alguém no Espírito Santo em vez de lançar um nome próprio, desde que o palanque para Lula esteja garantido.

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Casagrande, no entanto, apoiou Ciro Gomes (PDT) em 2018 e, sendo o Espirito Santo um estado majoritariamente conservador, com um sentimento antipetista nada desprezível, fica difícil imaginar o socialista de mãos dadas com Lula. Embora não se possa duvidar de nada no Brasil.
Uma solução possível para o impasse, conforme a coluna apurou, seria a seguinte: PDT e PT firmam aliança com o PSB e, claro, com Casagrande, no Espírito Santo. Casagrande não precisa falar "votem no Lula, pessoal". Basta liberar os demais candidatos do PSB, a deputado estadual e a deputado federal, para que sejam eles as vozes a pronunciar tais palavras.
Seria um palanque com capilaridade. E na aliança de Casagrande haveria dois "presidenciáveis", Ciro e Lula, com o governador deixando de engajar-se diretamente em relação ao segundo, mas sem atrapalhar também.
Não é o mundo ideal para o PT, mas é uma possibilidade.

O FATOR CONTARATO

O senador Contarato pode trocar de partido a qualquer momento, não precisa esperar a janela partidária (o cargo de senador é majoritário e, por isso, não há entraves à mudança). Não o fez até agora pois sabe que os arranjos para a eleição à Presidência da República podem provocar recuos locais.
Se ele se filiar ao PT, não há garantia de que vai ter espaço para disputar o Palácio Anchieta, uma vez que, se Lula precisar, o PT recua da candidatura própria.

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O QUE DIZ O PT ESTADUAL

Presidente estadual do PT, Jackeline Rocha diz que o quadro segue indefinido. "Queremos renovar as lideranças no estado. Meu nome está à disposição do partido, mas a geopolítica nacional pode influenciar o Espírito Santo, sobretudo em relação ao PSB", resumiu.
"Queremos um palanque para Lula", emendou, logo em seguida.

O QUE DIZ CASAGRANDE

Casagrande, que é secretário-geral do PSB nacional, não está alheio às movimentações. Quando questionado pela coluna, ainda no final de agosto, sobre se toparia subir no palanque de Lula, preferiu sair pela tangente:
"O PSB vai definir sua posição em abril. É preciso esperar antes de eu fazer essa avaliação. Tenho conversas com todos os partidos, inclusive com o PT no Espírito Santo, não tenho dificuldade, mas é importante deixar o PSB se posicionar primeiro."
Ele não respondeu nem como se posicionaria em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E olha que o governador é um crítico do governo federal. O socialista prefere não antecipar dor de cabeça.
"É muito ruim eu fazer uma manifestação com essa antecedência, é antecipar problemas, tá certo?"

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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