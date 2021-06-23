"Não podemos descartar conversa com Ciro", diz Casagrande sobre eleições de 2022

Renato Casagrande diz que PSB quer ser protagonista de candidatura à Presidência Crédito: Hélio Filho/ Secom ES

"Não podemos descartar nossa conversa com o PDT, com o Ciro Gomes", afirmou Casagrande à Coluna do Estadão . O governador do Espírito Santo, que é secretário-geral da Executiva Nacional do PSB, ressaltou que uma postura da legenda só será tomada no próximo ano.

"Gosto da ideia de achar um caminho de outra candidatura, em que o PSB possa ser protagonista desse processo, seja compondo chapa ou mesmo tendo uma candidatura. Mas como hoje não tem essa candidatura, estamos deixando para decidir ano que vem", disse.

DIÁLOGO COM O CENTRO

As lideranças do PSB destacaram que é importante dialogar com representantes do centro político. "Temos plena consciência da necessidade da mais ampla frente para vencer as eleições presidenciais. Existe espírito de grandeza, capacidade de vencer obstáculos e ver além do binômio esquerda e direita", disse o presidente do PSB, Carlos Siqueira.

Siqueira afirmou ainda que não vê "obstáculos insuperáveis" para formar a frente que for necessária para defender a democracia e combater o autoritarismo.

Para a Coluna do Estadão, o presidente do PDT, Carlos Lupi, ao comentar a possibilidade de um alinhamento do PSB com Lula em 2022, disse que opções partidárias são individuais e pessoais, mas opções de candidaturas são partidárias e coletivas.