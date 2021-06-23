"Não podemos descartar conversa com Ciro", diz Casagrande sobre eleições de 2022

O governador Renato Casagrande (PSB) defende que o PSB não deve fechar as portas para o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), nome cotado para disputar a Presidência da República nas eleições de 2022. Casagrande é um dos maiores entusiastas, dentro do partido, de uma terceira via para concorrer no próximo ano. Não há, porém, consenso no PSB sobre o posicionamento no pleito. Nesta terça-feira (22), as filiações do governador do Maranhão, Flávio Dino, e do deputado federal Marcelo Freixo (RJ) aproximaram ainda mais a sigla da frente de apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Não podemos descartar nossa conversa com o PDT, com o Ciro Gomes", afirmou Casagrande à Coluna do Estadão. O governador do Espírito Santo, que é secretário-geral da Executiva Nacional do PSB, ressaltou que uma postura da legenda só será tomada no próximo ano.
"Gosto da ideia de achar um caminho de outra candidatura, em que o PSB possa ser protagonista desse processo, seja compondo chapa ou mesmo tendo uma candidatura. Mas como hoje não tem essa candidatura, estamos deixando para decidir ano que vem", disse.
Ao Valor Econômico, Casagrande garantiu que o endosso à pré-candidatura de Lula feito pelos novos filiados do PSB, Dino e Freixo, "não é uma posição nacional". Ainda de acordo com o jornal, porém, hoje, na legenda, há mais diretórios inclinados a apoiar o petista do que contrários a essa aliança. Em abril, o governador do Espírito Santo se reuniu com Lula, em encontro entre dirigentes do PSB e do PT.
DIÁLOGO COM O CENTRO
As lideranças do PSB destacaram que é importante dialogar com representantes do centro político. "Temos plena consciência da necessidade da mais ampla frente para vencer as eleições presidenciais. Existe espírito de grandeza, capacidade de vencer obstáculos e ver além do binômio esquerda e direita", disse o presidente do PSB, Carlos Siqueira.
Siqueira afirmou ainda que não vê "obstáculos insuperáveis" para formar a frente que for necessária para defender a democracia e combater o autoritarismo.
Para a Coluna do Estadão, o presidente do PDT, Carlos Lupi, ao comentar a possibilidade de um alinhamento do PSB com Lula em 2022, disse que opções partidárias são individuais e pessoais, mas opções de candidaturas são partidárias e coletivas.
"Temos a candidatura de Ciro Gomes, colocada desde a última eleição, não fazemos teatro de faz de conta. Cada partido tem sua estratégia e uma eleição de dois turnos é para isso. No segundo turno, os mais próximos de sua identidade ideológica se apoiam. Assim o faremos e esperamos que cada partido faça", disse Lupi.