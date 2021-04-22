PDT de Ciro contrata João Santana como marqueteiro

Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, disputou a Presidência da República em 2018 Crédito: Reprodução/Redes sociais

O PDT contratou o jornalista e marqueteiro João Santana para ajudar na área de comunicação do partido. Santana foi o responsável pelas campanhas vitoriosas de reeleição de Lula , em 2006, e de Dilma Rousseff em 2010 e em 2014, quando era o marqueteiro oficial do PT.

O acordo reforça a ideia de que Ciro Gomes, maior liderança hoje do partido, vai disputar novamente a reeleição, em 2022.

Em uma entrevista dada ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em outubro do ano passado, Santana chegou a dizer que Lula deveria ser candidato a vice-presidente numa chapa encabeçada por Ciro.

"O Lula está em uma condição que não pode nem perder nem ganhar, porque assumiria o governo sangrando. Ele é o melhor perfil de vice que se pode ter", afirmou ele aos jornalistas. Na ocasião, disse também que poderia trabalhar para uma candidatura de esquerda no próximo ano.

Ciro Gomes participou da reunião com Santana, em que estava também o presidente da legenda, Carlos Lupi, e anunciou a contratação no Twitter.

O jornalista foi investigado pela Operação Lava Jato e condenado a 7 anos e 6 meses de prisão por lavagem de dinheiro em 2017.