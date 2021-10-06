Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Em acordo com partido, Carlos Von vai sair do Avante

Deputado estadual é o único representante da sigla na Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:17

Públicado em 

06 out 2021 às 13:17
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Carlos Von
Deputado estadual Carlos Von durante sessão da Assembleia Crédito: Ellen Campanharo/Ales
O deputado estadual Carlos Von vai deixar o Avante (antigo PTdoB). A saída, antes da janela partidária a ser aberta em 2022, ocorre em acordo com o partido.
Nota assinada pelo presidente estadual da legenda, Marcel Carone, e datada desta quarta-feira (6), registra que há "o desejo do deputado estadual de disputar o pleito do ano que vem em outra legenda".
Já o Avante, ainda de acordo com a nota, faz votos de "felicidade e sucesso ao parlamentar".
A coluna tentou falar com Von para saber se já há definição sobre o novo partido, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Veja Também

Presidente da Assembleia do ES mantém "superpoder" de criar CPIs

Com a mudança, o Avante fica sem representante na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
A saída antecipada encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021, que diz, expressamente, que, com a anuência do partido, um deputado que se desligar da sigla pela qual foi eleito não perde o mandato.
Nota do Avante sobre saída de Carlos Von
Nota do Avante sobre saída de Carlos Von Crédito: Reprodução

LEIA MAIS 

Palanque duplo pode ser solução para PT, PSB, Lula e Casagrande no ES

Após "discórdia" entre Pazolini e Casagrande, centro da Polícia Civil tem novo endereço

Luciano Hang ganha moção de aplauso da Câmara de Vitória

Disputa na OAB-ES: Rizk registra chapa e responde a adversários

Como Marcos do Val transita entre o casagrandismo e o bolsonarismo

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Carlos Von Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados