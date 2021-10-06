Em acordo com partido, Carlos Von vai sair do Avante

Deputado estadual Carlos Von durante sessão da Assembleia Crédito: Ellen Campanharo/Ales

O deputado estadual Carlos Von vai deixar o Avante (antigo PTdoB). A saída, antes da janela partidária a ser aberta em 2022, ocorre em acordo com o partido.

Nota assinada pelo presidente estadual da legenda, Marcel Carone, e datada desta quarta-feira (6), registra que há "o desejo do deputado estadual de disputar o pleito do ano que vem em outra legenda".

Já o Avante, ainda de acordo com a nota, faz votos de "felicidade e sucesso ao parlamentar".

A coluna tentou falar com Von para saber se já há definição sobre o novo partido, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Com a mudança, o Avante fica sem representante na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

A saída antecipada encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021, que diz, expressamente, que, com a anuência do partido, um deputado que se desligar da sigla pela qual foi eleito não perde o mandato.