Vila Velha abre quase 5 mil vagas para imunização nesta sexta-feira (29)

A Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta sexta-feira (29), novas doses da vacina contra a Covid-19 para a população. Ao todo, serão 4.920 vagas, que serão destinadas à aplicação da primeira, segunda e terceira doses.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura.
DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS
- Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (600 vagas);
- Primeira dose da Pfizer: gestantes e puérperas (20 vagas);
- Segunda dose da Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose do mesmo fabricante ou da AstraZeneca há 56 dias (2.700 vagas);
- Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (400 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: aqueles acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há quatro meses (900 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: profissionais da saúde que tomaram a última dose há cinco meses (300 vagas).
DOCUMENTAÇÃO
No momento da vacinação, os adolescentes devem apresentar um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).