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Contra a Covid-19

Vila Velha abre quase 5 mil vagas para imunização nesta sexta-feira (29)

Os imunizantes disponibilizados são da Pfizer e da Coronavac. Confira a distribuição das vacinas na cidade

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 08:04

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

29 out 2021 às 08:04
Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Ao todo Vila Velha oferece 4.920 vagas para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta sexta-feira (29), novas doses da vacina contra a Covid-19 para a população. Ao todo, serão 4.920 vagas, que serão destinadas à aplicação da primeira, segunda e terceira doses.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura.

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS

  • Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (600 vagas);
  • Primeira dose da Pfizer: gestantes e puérperas (20 vagas);
  • Segunda dose da Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose do mesmo fabricante ou da AstraZeneca há 56 dias (2.700 vagas);
  • Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (400 vagas);
  • Terceira dose da Pfizer: aqueles acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há quatro meses (900 vagas);
  • Terceira dose da Pfizer: profissionais da saúde que tomaram a última dose há cinco meses (300 vagas).

DOCUMENTAÇÃO

No momento da vacinação, os adolescentes devem apresentar um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).

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