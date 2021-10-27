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De vacinas a eletrônicos, transportadora do ES atua até fora do país

Segundo Jorge Modenesi, fundador da MBO Cargo, o setor de transporte e logística capixaba tem condições de ofertar serviços de qualidade para qualquer lugar do mundo

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 20:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 out 2021 às 20:30
Na MBO Cargo Logística, a entrega e a coleta pode ser realizada em todo o Brasil e também no exterior.
Na MBO Cargo Logística, a entrega e a coleta pode ser realizada em todo o Brasil e também no exterior. Crédito: Marcela Neitzel
Passados quase dois anos da pandemia que ainda assola o mundo, a humanidade acompanha diariamente a distribuição e aplicação das doses que salvam vidas. Lá na ponta, quem está recebendo a vacina, muitas vezes não faz ideia da logística e dos cuidados para que ela chegue de forma segura aos destinos mais distantes do país.
“O transporte de perecíveis, tais como vacinas, amostras, alimentos e medicamentos em geral, são cargas sensíveis. Exigem zelo, técnica e também certificações junto aos órgãos públicos”, explica o especialista em transporte de cargas e fundador da MBO Cargo Logística, Jorge Modenesi.
Com mais de 40 anos de experiência, Jorge Modenesi acredita que o setor de transporte e logística capixaba tem condições de ofertar serviços de qualidade para qualquer lugar do mundo.
“Neste segmento, a seriedade e o cuidado são fundamentais. Afinal, a gente transporta um bem que não nos pertence. Por isso, a importância de um atendimento personalizado, que foque na necessidade do cliente”, ressalta Jorge Modenesi.
Na MBO Cargo Logística, o atendimento é pessoal, feito por profissionais treinados e comprometidos com as entregas.
Entre os diferenciais da MBO Cargo Logística é o atendimento pessoal, feito por profissionais treinados e comprometidos com as entregas. Crédito: Marcela Neitzel

ATÉ MOSQUITO

Na MBO Cargo Logística, o atendimento é pessoal, feito por profissionais treinados e comprometidos com as entregas. Se a equipe encontra alguma dificuldade em resolver “o problema do cliente”, Jorge Modenesi “entra no circuito”.
Ao longo da trajetória da empresa, os desafios para realizar o transporte de algumas cargas têm sido muitos e alguns “causos” já fazem parte da história da empresa.
O objetivo da MBO Cargo Logística é atender com eficiência, não importa a carga e quão desafiador seja a entrega.
O objetivo da MBO Cargo Logística é atender com eficiência, não importa a carga e quão desafiador seja a entrega. Crédito: Marcela Neitzel
“O nosso objetivo é atender com eficiência, não importa a carga e quão desafiador seja. A gente busca a solução! Já levamos mercadoria em um pequeno barco a uma localidade bem longínqua do Amazonas e até amostra de mosquito para São Paulo”, lembra o especialista.
Com sede em Vitória e armazém na Serra, a MBO Cargo Logística tem frota própria, com ou sem refrigeração, com rastreamento e segurança para todos os tipos de mercadorias.

COMÉRCIO INTERNACIONAL E AGILIDADE NO INTERIOR

A MBO Cargo Logística já entregou mercadoria em um pequeno barco a uma localidade bem longínqua do Amazonas.
A MBO Cargo Logística já entregou mercadoria em um pequeno barco a uma localidade bem longínqua do Amazonas. Crédito: Marcela Neitzel
A MBO Cargo Logística também realiza serviços de comércio exterior e se prepara para acelerar as entregas dentro do Espírito Santo.
Uma das principais dificuldades para quem mora no interior é receber mercadorias, sobretudo de perecíveis que chegam de outros estados, pois geralmente esse serviço envolve mais de uma ou de duas empresas.
Pensando nisso, a MBO Cargo Logística está implantando “redespacho próprio”. A transportadora usará a sua frota para acelerar a entrega de cargas que chegam de fora do Estado para os municípios capixabas. A meta é atender essas cidades em no máximo 48 horas.
Com sede em Vitória e armazém na Serra, a MBO Cargo Logística tem frota própria, com ou sem refrigeração, com rastreamento e segurança para todos os tipos de mercadorias.
Com sede em Vitória e armazém na Serra, a MBO Cargo Logística tem frota própria, com ou sem refrigeração, com rastreamento e segurança para todos os tipos de mercadorias. Crédito: Marcela Neitzel
“O transporte é impactado por fatores externos, tais como as condições das estradas, oferta de voos e trânsito. Mas com a nossa frota, teremos condições de agilizar o atendimento para o interior”, evidencia Jorge Modenesi.
Especializada em transporte e logística de diferentes tipos de produtos e segmentos, a MBO atende com segurança e qualidade a necessidade de cada cliente, com eficiência e dentro do prazo. A entrega e a coleta pode ser realizada em todo o Brasil e também no exterior, tanto importação como exportação. 

MBO CARGO LOGÍSTICA

Telefones:

(27) 3089-7111

Site:

E-mail:

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