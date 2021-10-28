Mais três públicos são vacinados no Faça Fácil em Cariacica

Cariacica amplia público-alvo da ação de vacinação sem agendamento no Faça Fácil, em Santo André Crédito: Carlos Alberto Silva

Dessa forma, o local irá realizar a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, segunda dose da Pfizer e dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos que tomaram a última dose há quatro meses.

Apesar da ampliação, o Faça Fácil segue com a vacinação das pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a primeira dose e também a vacinação com a segunda dose da Coronavac.

NOVA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO