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Coronavírus

Mais três públicos são vacinados no Faça Fácil em Cariacica

No local serão realizadas a aplicação da 1ª dose em adolescentes de 12 a 17 anos, 2ª dose da Pfizer e dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos que tomaram a última dose há quatro meses

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 09:19

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

28 out 2021 às 09:19
Vacina Astrazeneca
Cariacica amplia público-alvo da ação de vacinação sem agendamento no Faça Fácil, em Santo André Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Cariacica, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde do município (Semus), ampliou o público-alvo da ação de vacinação sem agendamento, que acontece no Faça Fácil, em Santo André, nesta quinta (28) e sexta-feira (29), das 8h30 às 16h.
Dessa forma, o local irá realizar a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, segunda dose da Pfizer e dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos que tomaram a última dose há quatro meses.
Apesar da ampliação, o Faça Fácil segue com a vacinação das pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a primeira dose e também a vacinação com a segunda dose da Coronavac.

NOVA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO

Na semana seguinte, na quarta (3), quinta (4) e sexta-feira (5), a Semus realiza uma ação de vacinação, sem necessidade de agendamento, na Faculdade Pio XII, em Campo Grande, das 12h30 às 17h30. A ação irá atender pessoas acima dos 12 anos que precisam receber a primeira dose, aqueles que necessitam tomar a segunda dose da Pfizer e pessoas acima dos 60 anos que precisam tomar a dose de reforço - após terem recebido a última dose há quatro meses.

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