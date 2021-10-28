Mais três públicos são vacinados no Faça Fácil em Cariacica

A Prefeitura de Cariacica, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde do município (Semus), ampliou o público-alvo da ação de vacinação sem agendamento, que acontece no Faça Fácil, em Santo André, nesta quinta (28) e sexta-feira (29), das 8h30 às 16h.
Dessa forma, o local irá realizar a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, segunda dose da Pfizer e dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos que tomaram a última dose há quatro meses.
Apesar da ampliação, o Faça Fácil segue com a vacinação das pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a primeira dose e também a vacinação com a segunda dose da Coronavac.
NOVA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO
Na semana seguinte, na quarta (3), quinta (4) e sexta-feira (5), a Semus realiza uma ação de vacinação, sem necessidade de agendamento, na Faculdade Pio XII, em Campo Grande, das 12h30 às 17h30. A ação irá atender pessoas acima dos 12 anos que precisam receber a primeira dose, aqueles que necessitam tomar a segunda dose da Pfizer e pessoas acima dos 60 anos que precisam tomar a dose de reforço - após terem recebido a última dose há quatro meses.