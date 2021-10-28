Vila Velha oferece mais 8,5 mil vagas para vacinação nesta quinta (28)

A Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta quinta-feira (28), novas vagas para vacinação contra a Covid-19. Ao todo, serão 8.500 vagas destinadas à primeira, segunda e terceira doses. A aplicação dos imunizantes acontece neste sábado (30), em diversos pontos espalhados pela cidade.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos indicados.
VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO
Vila Velha já realizou a imunização de 657.818 pessoas, sendo 373.703 com a primeira dose, 252.526 com a segunda dose ou dose única e 31.589 com a terceira dose.
DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS
- Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos (500 vagas);
- Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (500 vagas);
- Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (2.500 vagas);
- Segunda dose da Pfizer ou AstraZeneca: pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias (3.500 vagas);
- Terceira dose: pessoas acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há quatro meses (1.500 vagas).