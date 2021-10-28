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Covid-19

Vila Velha oferece mais 8,5 mil vagas para vacinação nesta quinta (28)

As oportunidades são destinadas à primeira, segunda e terceira doses. Confira a distribuição dos imunizantes na cidade
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

28 out 2021 às 08:18

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 08:18

Carlos Alberto Silva
Vila Velha distribui nesta quinta-feira (28) 8.500 vagas para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta quinta-feira (28), novas vagas para vacinação contra a Covid-19. Ao todo, serão 8.500 vagas destinadas à primeira, segunda e terceira doses. A aplicação dos imunizantes acontece neste sábado (30), em diversos pontos espalhados pela cidade.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos indicados.

VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO

Vila Velha já realizou a imunização de 657.818 pessoas, sendo 373.703 com a primeira dose, 252.526 com a segunda dose ou dose única e 31.589 com a terceira dose.

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS

  • Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos (500 vagas);
  • Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (500 vagas);
  • Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (2.500 vagas);
  • Segunda dose da Pfizer ou AstraZeneca: pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias (3.500 vagas);
  • Terceira dose: pessoas acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há quatro meses (1.500 vagas).

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