Cariacica realiza vacinação contra a Covid no Faça Fácil nesta segunda (25)

A Prefeitura de Cariacica realiza nesta segunda-feira (25) uma ação de vacinação contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento, no Faça Fácil, em Santo André, próximo ao Terminal de Campo Grande. A ação de imunização segue até sexta-feira (29), com início às 8h30 e término às 16h.
Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) estará presente no local para realizar a aplicação dos imunizantes. As vacinas são destinadas para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose e para aqueles que necessitam receber a segunda dose da Coronavac (voltada para as pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais).
É importante apresentar, no momento de vacinação, um documento de identificação com foto.
A ideia, com essa ação, é incentivar as pessoas dessa faixa etária (público acima dos 18 anos) a se imunizarem contra o coronavírus. De acordo com dados do Vacina e Confia, cerca de 25 mil munícipes de Cariacica dessa faixa etária ainda não receberam a primeira dose.