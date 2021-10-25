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Excluída das redes

Facebook e Instagram derrubam live em que Bolsonaro associa Aids à vacina da Covid

Apesar de o presidente reiteradamente espalhar desinformação em suas lives, as demais não foram excluídas. Desta vez, a fala foi considerada taxativa pela empresa

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 08:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2021 às 08:15
Instagram e Facebook apresentaram instabilidade
De acordo com porta-voz da companhia, o motivo para a exclusão foram as políticas da empresa relacionadas à vacina da Covid-19 Crédito: Befunky
Na noite deste domingo (24), o Facebook derrubou a live semanal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) transmitida na última quinta-feira (21).
O vídeo não está mais disponível nem no Facebook nem no Instagram.

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De acordo com porta-voz da companhia, o motivo para a exclusão foram as políticas da empresa relacionadas à vacina da Covid-19. "Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas."
Em sua live semanal, Bolsonaro leu uma suposta notícia que alertava que "vacinados (contra a Covid) estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida [Aids]".
Médicos, no entanto, afirmam que a associação entre o imunizante contra o coronavírus e a transmissão do HIV, o vírus da Aids, é falsa e inexistente.
Esta é a primeira vez que a empresa remove uma live semanal do presidente. Até hoje o Facebook só tinha derrubado um post de Bolsonaro relacionado à pandemia: um vídeo de março de 2020 em que ele citava o uso de cloroquina para o tratamento da doença e defendia o fim do isolamento social.
Apesar de o presidente reiteradamente espalhar desinformação em suas lives, as demais não foram excluídas pelo Facebook. Segundo a Folha apurou, a exclusão desta vez ocorreu porque a fala do presidente foi considerada taxativa pela empresa.
Em março, reportagem da Folha mostrou que Bolsonaro violou a política do Facebook sobre Covid-19 ao menos 29 vezes até então, apenas em 2021. Em 22 dos casos, isso ocorreu em suas lives às quintas-feiras.

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