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Dados da pandemia

Covid-19: ES tem 12.827 mortes e 603.208 casos confirmados

Em 24 horas, foram 456 novos casos e apenas 1 óbito registrado, de acordo com dados divulgados neste domingo (24) no Painel Covid-19

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2021 às 18:33
Pessoas de máscara; homens e mulheres; Covid-19; coronavírus
Covid-19: máscara é necessária para proteção contra o vírus Crédito: Prostooleh/Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.827 mortes e 603.208 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 1 óbito e 456 novas infecções, conforme dados divulgados neste domingo (24) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.131. Na sequência, aparece Vila Velha (75.713), seguida por Vitória (66.108) e Cariacica (45.605). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.621), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.377 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.635. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.910 contaminações.

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Até este domingo (24), mais de 2,13 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 578.732, com um acréscimo de 171 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.147.434 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 2.000.826 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.382 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única.
Ainda conforme a pasta, 224.899 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde. 

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