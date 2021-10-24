Covid-19: ES tem 12.827 mortes e 603.208 casos confirmados

Covid-19: máscara é necessária para proteção contra o vírus Crédito: Prostooleh/Freepik

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.131. Na sequência, aparece Vila Velha (75.713), seguida por Vitória (66.108) e Cariacica (45.605). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.621), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.377 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.635. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.910 contaminações.

Até este domingo (24), mais de 2,13 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 578.732, com um acréscimo de 171 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.147.434 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 2.000.826 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.382 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única.