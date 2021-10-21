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Covid-19

População adulta com menos de 60 anos pode receber 3ª dose em dezembro no ES

A aplicação do imunizante de reforço no Estado, porém, acontecerá caso as metas de vacinação em vigor sejam alcançadas, além da disponibilidade de doses
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 out 2021 às 11:32

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 11:32

Vacina Coronavac
População adulta com menos de 60 anos poderá receber a dose de reforço no ES a partir de dezembro Crédito: Carlos Alberto Silva
A população adulta com menos de 60 anos do Espírito Santo poderá receber a dose de reforço da vacina conta a Covid-19 a partir de dezembro deste ano. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa virtual realizada nesta quinta-feira (21).
Nésio acrescentou, porém, que o início da aplicação da terceira dose do imunizante nesta faixa etária vai depender de outras condições. O chefe da pasta declarou que, antes de começar uma nova campanha de reforço das doses, é necessário cumprir as metas de vacinação em andamento, como reforço na população idosa e de profissionais da saúde.
"É possível, ainda no final desse ano, havendo evidências que recomendem, havendo a disponibilidade de doses, no mês de dezembro, iniciarmos a vacinação de pessoas com menos de 60 anos. Nós precisamos, no entanto, cumprir as metas de vacinação", disse o secretário, que afirmou ainda que a dose de reforço também se aplica a quem tomou a vacina da Janssen, de dose única.
Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin em coletiva de imprensa virtual nesta quinta (21)
Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin em coletiva de imprensa virtual nesta quinta (21) Crédito: Divulgação/Sesa
Também presente na coletiva de imprensa, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, pontuou que 300 mil pessoas estão com a vacinação em atraso no Espírito Santo. Reblin afirmou, porém, que este número apresentou redução, mas que ainda é necessário que haja um engajamento maior na campanha de imunização daqueles que já receberam a primeira dose.
"Nós chegamos a 360 mil pessoas que não compareceram ao posto de vacinação no momento adequado. Esse número caiu para 300 mil pessoas. Temos também 46 mil pessoas acima de 60 anos que já estão aptos e não vieram para tomar essa vacina", argumentou.

95% DA POPULAÇAO ADULTA DO ES VACINADA COM A D1

Nésio Fernandes divulgou que praticamente 95% da população adulta capixaba já recebeu ao menos a primeira dose da vacina. Já a adesão à segunda dose, conforme acrescentou Reblin, chegou a 68%, enquanto que 70% da população adolescente - ou seja, entre 12 e 17 anos - recebeu a primeira dose do imunizante.
"Temos mais de 68% da população adulta já tomando a segunda dose. Com as medidas da intercambialidade da vacina, além da redução do intervalo da dose de reforço da pessoa idosa, nós muito rapidamente vamo alcançar uma cobertura muito próxima daquilo que é desejado", disse o subsecretário.
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), o Espírito Santo já aplicou 5.365.957 doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 3.115.361 foram destinadas à primeira dose e 1.935.626 à segunda dose. Outras 114.315 imunizantes de dose única foram administrados e 200.655 doses de reforço foram aplicadas.

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